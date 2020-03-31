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Koronavirüs ilk o kişide görüldü!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgının, Vuhan'da karides satıcılığı yapan bir kadının hasta olmasıyla yayılmaya başladığı iddia edildi
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Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam koronavirüs salgınının nasıl başladığına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

Salgının nasıl ortaya çıkmış olabileceğine dair son iddia, Çin'in Vuhan kentinde karides satıcılığı yapan 57 yaşındaki bir kadından geldi. Wall Street Journal'in haberine göre, Wei Guixian isimli 57 yaşındaki kadın, virüsün ilk tespit edildiği hastalar arasında yer alıyordu.

TEDAVİNİN ARDINDAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİNCE BİR ÇOK KİŞİYİ ENFEKTE ETTİ

Deniz mahsullerinin satıldığı Huanan Pazarı'nda çalışan Wei, 10 Aralık'ta soğuk algınlığı gibi belirtiler gösterince, 11 Aralık'ta küçük bir kliniğe gidip tedavi görmüş. Tedavinin ardından çalışmaya devam eden Wei'nin o süreçte birçok kişinin enfekte olmasına neden olduğu düşünülüyor.

"DOKTOR NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI"

Çin'de yayın yapan The Paper'a konuşan Wei, "Kendimi biraz yorgun hissediyordum ancak bu önceki yıllardaki gibi bir yorgunluk değildi. Her kışı genelde griple geçiririm. Haliyle bunu da öyle bir grip sandım" dedi. Hastalığın etkisinden kurtulamayan kadın sonrasında bir hastaneye gittiğini ifade etti. Burada kendisiyle ilgilenen doktorun neyin yolunda gitmediğini anlayamadığını anlayamadığını ve kendisine ilaç verdiğini anlattı.

DOKTOR, "AMANSIZ HASTALIĞA YAKALANMIŞSIN" DEDİ

İlaçlarından ardından durumunun daha da kötüleştiğini söyleyen Wei, ardından Vuhan'daki en büyük hastanelerden birine gidip orada kontrol olduğunu belirtti.Wei, bu hastanedeki doktorun kendisine "Amansız bir hastalığa yakalanmışsın" dediğini söyledi. İlerleyen günlerde ise aynı pazarda çalışan birçok kişinin de benzer semptomlar gösterdiğini ifade etti.

İlk belirtileri göstermesinin üzerinden 8 gün geçtikten sonra Wei neredeyse bilinçsiz vaziyette kendini hastanede buldu ve adı sonradan koronavirüs adını alan ve pandemi olarak tanımlanan bu hastalığın, ilk hastalarından biri olarak kayıtlara geçti.

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Yorumlar

(1)
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B*k Yeyin - dün tekrar o balık halini açtılar ulan şerefsizler dünyayı kasıp kavurdunuz hala aynı b*ku yemektessiniz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Mart 11:48

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