Başarılı futbol geçmişinin ardından ilimizde uzun yıllar antrenörlük yapan, Kocaelispor alt yapısı ve Gölcükspor alt yapısında da görev alan 70 yaşındaki Savaş Vardoğan önceki gün yaşadığı nefes darlığı rahatsızlığı nedeniyle SEKA Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Tedavi sonrası evine gönderilen Vardoğan tekrar rahatsızlanınca Seka Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Burada tedavisine başlanılan Savaş Vardoğan'a koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Savaş Vardoğan, yoğun bakıma alınarak tedavisine başlandı.
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Savaş Vardoğan'ın korona testi pozitif çıktı
Kocaeli'de spor kamuoyunun yakından tanıdığı simalardan Savaş Vardoğan'ın yapılan korona testi pozitif çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz