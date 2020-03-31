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Başkan Özlü ve Bıyık ikişer maaşını bağışladı

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Milli Dayanışma Kampanyası”na destek vererek, ikişer maaşını bağışladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında başlattığı “Milli Dayanışma Kampanyası”na Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’tan da destek geldi. Başkan Özlü sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla 2 aylık maaşını bağışladığını duyurdu. Başkan Özlü, yaptığı açıklamada, “Milli Dayanışma Kampanyamız başlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya Başiskele Belediye Başkanı olarak 2 aylık maaşımı bağışlıyorum” ifadelerine yer verdi.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da 2 maaşını bağışladığını açıkladı.

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