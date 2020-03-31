Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında başlattığı “Milli Dayanışma Kampanyası”na Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’tan da destek geldi. Başkan Özlü sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla 2 aylık maaşını bağışladığını duyurdu. Başkan Özlü, yaptığı açıklamada, “Milli Dayanışma Kampanyamız başlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya Başiskele Belediye Başkanı olarak 2 aylık maaşımı bağışlıyorum” ifadelerine yer verdi.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da 2 maaşını bağışladığını açıkladı.
Başkan Özlü ve Bıyık ikişer maaşını bağışladı
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Milli Dayanışma Kampanyası”na destek vererek, ikişer maaşını bağışladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında başlattığı “Milli Dayanışma Kampanyası”na Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’tan da destek geldi. Başkan Özlü sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla 2 aylık maaşını bağışladığını duyurdu. Başkan Özlü, yaptığı açıklamada, “Milli Dayanışma Kampanyamız başlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya Başiskele Belediye Başkanı olarak 2 aylık maaşımı bağışlıyorum” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz