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Kartepe'de marketlere tebligat

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren 121 markete tebligatta bulundu
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Çin’in Hubei eyaletine bağlı olan Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan Covid-19 önlemleri kapsamında Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatı ile ekipler gece gündüz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Covid-19 önlemleri devam ederken İçişleri Bakanlığı tarafından marketler için yayımlanan genelge 121 iş yerine asılarak tebliğ edildi.

ONDA BİRİ KADAR OLACAK

Zabıta ekipleri tarafından yapılan tebligatta; Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak. Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.

AFİŞLER ASILACAK

İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.

UYARILARIMIZ DEVAM EDECEK

Bu tebligatı iş yeri sahiplerine iletildiğini ve afişlerin asıldığını belirten Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz Covid-19 önlemleri kapsamında Başkanımızın talimatı ve özveriyle gece-gündüz çalışmaktadırlar. Kartepe Belediye Başkanımız Av.M.Mustafa Kocaman’n talimatları ile ilçe genelinde denetimlerimiz ve uyarılarımız aralıksız devam edecek” ifadelerini kullandı.   

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