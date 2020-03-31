Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 11:01 TSİ- Asayiş G: Bugün 13:57 TSİ

Kaçak maske imalathanesine baskın!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaptığı belirlenen iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda maske ele geçirilirken işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından,  Covid-19 salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Derince'de bulunan bir imalathanede yetkili mercilerden izin almaksızın üretildiği ve stoklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese yapılan operasyon neticesinde 6 bin adet koruyucu maske, 400 adet boş maske kutusu, 2 makara maske lastiği, 3 bin 250 adet koruyucu maske üretiminde kullanılacak kesilmiş kumaş ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Bugün 11:01 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Karşıdan karşıya geçmek isterken TIR çarptı mask
Karşıdan karşıya geçmek isterken TIR çarptı
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü haftalık uyuşturucu bilançosunu açıkladı mask
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü haftalık uyuşturucu bilançosunu açıkladı
Hırsızları ayak izleri ele verdi... mask
Hırsızları ayak izleri ele verdi...
Feci kaza! ölü ve yaralılar var... mask
Feci kaza! ölü ve yaralılar var...
TEM Otoyolu kenarında feci ölüm mask
TEM Otoyolu kenarında feci ölüm
Otomobil takla attı: 2 yaralı mask
Otomobil takla attı: 2 yaralı
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de 8 aylık hamile kadının testi pozitif çıktı! mask
Kocaeli'de 8 aylık hamile kadının testi pozitif çıktı!
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı mask
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
 “Görüntüler Kocaeli Devlet'e ait değil” mask
 “Görüntüler Kocaeli Devlet'e ait değil”
Hürriyet: İzmit ve Kocaeli’nin tümü sıkıntı altında mask
Hürriyet: İzmit ve Kocaeli’nin tümü sıkıntı altında
Virüse karşı bu iller daha şanslı mask
Virüse karşı bu iller daha şanslı
İçişleri Bakanlığı genelgesinde Kocaeli detayı mask
İçişleri Bakanlığı genelgesinde Kocaeli detayı

GALERİ

O köyde karantina devam ediyor! mask
O köyde karantina devam ediyor!
Koronadan ölen 2 doktora cenaze namazı kılındı mask
Koronadan ölen 2 doktora cenaze namazı kılındı
Kocaeli polisi 7 ayrı noktada kontrole başladı mask
Kocaeli polisi 7 ayrı noktada kontrole başladı
Kapatan esnafa kumbara yardımı! mask
Kapatan esnafa kumbara yardımı!
Coronaya yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi! mask
Coronaya yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi!
Lise korosu 'moral olsun' diye klip çekti mask
Lise korosu 'moral olsun' diye klip çekti
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL