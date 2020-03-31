Kaçak maske imalathanesine baskın!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Covid-19 salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Derince'de bulunan bir imalathanede yetkili mercilerden izin almaksızın üretildiği ve stoklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese yapılan operasyon neticesinde 6 bin adet koruyucu maske, 400 adet boş maske kutusu, 2 makara maske lastiği, 3 bin 250 adet koruyucu maske üretiminde kullanılacak kesilmiş kumaş ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.