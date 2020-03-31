Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Covid-19 salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Derince'de bulunan bir imalathanede yetkili mercilerden izin almaksızın üretildiği ve stoklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese yapılan operasyon neticesinde 6 bin adet koruyucu maske, 400 adet boş maske kutusu, 2 makara maske lastiği, 3 bin 250 adet koruyucu maske üretiminde kullanılacak kesilmiş kumaş ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
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Kaçak maske imalathanesine baskın!
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaptığı belirlenen iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda maske ele geçirilirken işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz