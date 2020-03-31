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Fıratpen'den 2 milyon TL bağış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Fıratpen'den geldi. Fıratpen kampanyaya 2 milyon TL bağışlayacağını duyurdu
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Dünyayı zorlayan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Fıratpen'den geldi. Fıratpen kampanyaya 2 milyon TL bağışlayarak katkıda bulunacağını duyurdu.

2 MİLYON TL BAĞIŞLAYACAK

Şirketin twitter hesabından yapılan açıklamada ''Sn. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Fıratpen Ailesi olarak 2 milyon TL bağışlayarak katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Yerliyiz, milliyiz, milletimizle birlikteyiz.'' denildi.

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