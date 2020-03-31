Dünyayı zorlayan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Fıratpen'den geldi. Fıratpen kampanyaya 2 milyon TL bağışlayarak katkıda bulunacağını duyurdu.
2 MİLYON TL BAĞIŞLAYACAK
Şirketin twitter hesabından yapılan açıklamada ''Sn. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Fıratpen Ailesi olarak 2 milyon TL bağışlayarak katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Yerliyiz, milliyiz, milletimizle birlikteyiz.'' denildi.
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Yorumlar
(2 )
Nevzat Türk - İşçilerine destek veriyormuş acaba.?
Nurten Başigüzel - Allah razı olsun
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