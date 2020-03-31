İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

* İktidar partisi maalesef 18 senelik iktidarda ekonomi dışında çok büyük krizlerle karşılaşmadı.

* Kriz yönetimi konusunda çok başarılı olduklarını söyleyemeyeceğim. Ayrıştırıcı bir dil üzerinden giden bir siyasi dile sahiptiler, birlik ve beraberlik üzerinden oy almak yerine kutuplaştırma üzerinden oy aldılar. Birlik ve beraberlik konusunda zorluk yaşadılar.

* Valilerin başkanlığında her ilde bir sağlık komitesi kurulması tavsiyesi vermiştim, bunu yaptılar teşekkür ediyorum.

“SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI YAPMAYACAKLAR”

* Vatandaş, devleti yanında görmek ister. Zorunlu bir karantina, 3 haftalık bir sokağa çıkma yasağı ilan edilebilseydi bazı şeyler yolunda gidebilirdi.

* Ben Sayın Erdoğan'ın siyasi partilerle bir toplantı yapmasını isterdim. Bu, hepimizi ilgilendiren bir durum. Sokağa çıkma yasağını yapmayacaklar.