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Akşener: Maaş yetmez, Katar uçağını bağışla

İYİ Parti lideri Meral Akşener Fox TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı corona virüsü kampanyasına ilişkin de "Erdoğan'a önerim maaş yetmez, o Katar uçağını hemen bağışlasın" dedi.
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

* İktidar partisi maalesef 18 senelik iktidarda ekonomi dışında çok büyük krizlerle karşılaşmadı.

* Kriz yönetimi konusunda çok başarılı olduklarını söyleyemeyeceğim. Ayrıştırıcı bir dil üzerinden giden bir siyasi dile sahiptiler, birlik ve beraberlik üzerinden oy almak yerine kutuplaştırma üzerinden oy aldılar. Birlik ve beraberlik konusunda zorluk yaşadılar.

* Valilerin başkanlığında her ilde bir sağlık komitesi kurulması tavsiyesi vermiştim, bunu yaptılar teşekkür ediyorum.

“SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI YAPMAYACAKLAR”

* Vatandaş, devleti yanında görmek ister. Zorunlu bir karantina, 3 haftalık bir sokağa çıkma yasağı ilan edilebilseydi bazı şeyler yolunda gidebilirdi.

* Ben Sayın Erdoğan'ın siyasi partilerle bir toplantı yapmasını isterdim. Bu, hepimizi ilgilendiren bir durum. Sokağa çıkma yasağını yapmayacaklar.

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Yorumlar

(2)
02

Muşi Dayı - Laf olsun diye konuşuyor, sanki uçak şahsi malı,kıyaslamaya bak,hay Allah ım ya gel şimdi bundan ülkeyi yönetmesini bekle.

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01

Gündoğdulu Hemşerin - bacım sen çapınca ne bağışladın 2incisi içişleri bakanlığı yaptığın dönem bırak bir ülkeyi kaç tane köy veya mezrada yasak uyğuladın torun ağlıyormuş sen torunu sustur hadi bakim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Mart 11:41

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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