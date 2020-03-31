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DSÖ'den flaş maske açıklaması

Corona virüsü tüm dünyada panik yaratırken alınacak önlemler konusunda da kargaşa yaşanıyor. Dünya Sağlık Örgütü, en tartışmalı konulardan maske için 'Hasta değilseniz takmayın' uyarısında bulundu.
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü hızla yayılarak dünya çapında 37 bini aşkın insanın ölümüne yol açtı. Salgın nedeniyle ülkeler çok sayıda önlemler alırken, uçuşlar yasaklandı, büyük çaplı etkinlikler iptal edildi, sosyal mesafenin korunması için insanlara evde kalınması çağrıları yapılıyor.

Bu kapsamda kendi önlemlerini de almak isteyen insanlar, maske ve eldivenlerden dezenfektanlara kadar birçok yola başvuruyor. Ancak maske tartışma yaratan konuların başında geliyor. Takılsın mı, takılmasın mı? Ne sıklıkta kullanılmalı gibi sorular havada uçuşurken Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) konuya ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi.

YANLIŞ KULLANMAK DA RİSK

DSÖ Acil Yardımlar Direktörü Michael Ryan, “Hastalığı bulunan ya da hasta biriyle ilgilenmek zorunda olanlar maske kullanmalı. Bunun dışında maske kullanımının kitlesel olarak bir fayda sağladığının kanıtı yok” dedi. Bu durumların dışında kalanların maske kullanmamasını söyleyen Ryan, yanlış kullanımın da risk yarattığını vurguladı.

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