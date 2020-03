Başaran: “Milletin bağışlarını devlet yardımı gibi sahiplenmeyin”

Tüm dünyada vatandaşın devletten yardım aldığı bir süreçte ülkemizde yardım kampanyası başlatıp sadece vatandaştan destek beklendiğini vurgulayan Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, “Yardım kampanyası başlatılması ve bunun devlet eliyle yapılmasını doğru buluyoruz. Elbette ki bu zor günlerde durumu iyi olanlar olmayanlara yardım yapmalı. Ancak milletten toplanan paraları devlet yardımı gibi sunulması da doğru değil. Bu hem hükümet hem de belediyeler için geçerli” dedi.

"SÖZDE DESTEK PAKETİNİ NEYLE İZAH EDECEKSİNİZ"

Sadece ülkemizi değil tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgını nedeniyle; ABD bir trilyon dolar, Fransa 373 milyar dolar, Almanya 614 milyar dolar, İngiltere 412 milyar dolar, İspanya 216 milyar dolar, Türkiye’nin ise 15.3 milyar dolar bütçe ayırdığını vurgulayan Başaran; “Suriyeli mülteciler için 30-40 milyar dolar harcandığı, IMF’e borç verecek durumda olduğumuzun dillendirildiği hafızalardayken, bu sözde destek paketini neyle izah edeceksiniz” dedi.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Vaka ve ölüm oranlarının hızla arttığı bir dönemde vatandaşın sokağa çıkma yasağı beklerken açıklanan bu yardım kampanyasının sorunları çözmede etkin olmayacağını ifade eden Başaran, “Bir an önce sokağa çıkma yasağı ilan edilmelidir. Seyahat etmek yasak ama uçak seferlerinde KDV yüzde 1’e indiriliyor. Bir an önce işsiz, işini kaybetme korkusu yaşayan asgari ücretli, emekli, memur gibi kesimleri rahatlatacak tedbirler alınmalı. İşten çıkarmaların önüne geçilmeli, zorunlu tüketim kalemleri olan elektrik, su, doğalgaz ve gıda maddelerinde KDV indirilmelidir. Her felaket döneminde aziz milletimiz birbirine destek olmak amacıyla yardım kampanyaları yapıyor. Ancak toplanan yardımlarla ilgili kötü örnekler var. Toplanan ve nereye harcandığı, nereye gittiği izah edilemeyen yardım paraları var. Geçmişte yapılan yanlışlıklar, eksiklikler ve hatalar tekrarlanmamalı. Açık ve şeffaf bir şekilde süreç yönetilmeli ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Gelecek Partisi olarak sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz ” diye konuştu.

