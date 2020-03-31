Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destek verdi. “Hiçbir virüs bizim birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha güçlü değildir” diyen Başkan Şener Söğüt, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak, şahsım 1 aylık maaşımı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlıyorum” ifadelerini kullandı.
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Başkan Söğüt 1 aylık maaşını bağışladı
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destek verdi
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Yorumlar
(1 )
Gürcü - baskan,1 tane zaten ister istemez yapacaksınız da ikincisi olsa gönülden olacaktı.Hade 5 maaş yap sunu sana yakışsın.
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