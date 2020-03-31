Edinilen bilgilere göre, Kartepe'de yaşayan Recep Aydın ve 8 aylık hamile olan eşi Betül Aydın'ın (38), kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Hastanede tedavi altında alınan çiftten kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen Betül Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Betül Aydın’ın 8 aylık bebeği ise ameliyatla kurtarıldı. Bebek, kuvöz ile İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Betül Aydın’ın cenazesi ise yapılan işlemlerinin ardından, Kartepe ilçesinde bugün toprağa verildi. Betül Aydın’ın eşi Recep Aydın’ın ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Bugün 12:59 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:06 TSİ
Hamile kadın koronadan hayatını kaybetti
Kartepe'de yaşayan ve kocası ile birlikte korona virüs nedeniyle tedavi altına alınan 8 aylık hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği ise ameliyatla kurtarıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz