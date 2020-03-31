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Bakanlıktan okul müdürlerine LGBT talimatı!

Uzaktan eğitim nedeniyle evlerinde kalan çocukların çizdiği gökkuşağı resmini pencerelere asmasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul müdürlerine yazı gönderildiği öne sürüldü. Yazıda, “Bu bir LGBTİ projesidir. Gökkuşağı onların sembolüdür” ifadelerinde bulundu

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Coronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı okullarda eğitime ara verilmesinin ardından öğrenciler evlerinde uzaktan eğitime başladı. Dünyanın birçok bölgesinde uygulandığı belirtilen akıma Türkiye’de birçok öğrenci de uydu. Bu kapsamda öğrenciler evde çizdikleri gökkuşağı resmini pencerelerine astı. Bu akımın ana nedeni ise evde kalan çocuğun yalnız olmadığını hissetmesi olarak duyuruldu.

“SAPIKLARA DESTEK VERMEYELİM”

Türkiye’nin birçok ilinden destek verilen proje hakkında İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, okul müdürlerinin olduğu Whatsapp grubuna Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yollandığını iddia ettiği bir yazı paylaştı. Yazıda “Son günlerde yayılan bir mesajla çocuklarımızdan bir kağıda gökkuşağı resmi yapıp pencerelerine yapıştırılması istenmektedir. Eğitim camiası da bu akıma kapılmıştır. Whatsapp’tan velilere ödev olarak yollanmaktadır. Bu bir LGBTİ projesidir. Gökkuşağı onların sembolüdür. Mayıs ayında yapacakları Onur Yürüyüşü’nün bir ön hazırlığıdır. Bu mesajı yayıp uyaralım. Öğretmenlerimiz ve çocuklarımız bu projenin bir parçası olmasın. LGBT sapıklarına destek vermeyelim” ifadeleri yer aldı.

“KENDİ HASTALIKLI DÜŞÜNCELERİ”

Akmanşen, alıntı olduğunu belirttiği paylaşımla ilgili olarak, “Özellikle okul öncesi ve sınıf öğretmenlerimizi uyaralım” dedi. Kocaeli Eğitim Sen Şube Yürütme Kurulu konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Milli Eğitim’den okul müdürleri grubuna böyle bir mesaj yollanmış. Gökkuşağını bir zümrenin sembolü olarak göstererek kendi hastalıklı düşüncelerine gökkuşağını siyasi bir sembol olarak göstererek alet etmek istemişlerdir. Çok sıkıntılı günler yaşarken, toplum olarak gökkuşağının renkleri gibi birlikte bir arada ve dayanışma içinde olmamız gerekirken bu ayrıştırıcı zihniyeti kabul edemeyiz. Kaldı ki: hangi anasınıfı veya ilkokul öğrencisi bu amaçla gökkuşağı çizer? Hangi bir öğretmen bu amaçla öğrencilerine ödev verir? Okul müdürlerine bu mesajı yollayan sorumlulara böyle gerçek dışı olaylarla uğraşmak yerine eğitimde yaşadığımız gerçek sorunların çözümünde sorumluluğa ve duyarlılığa davet ediyoruz” denildi.

Bugün 13:06 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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