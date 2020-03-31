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Körfezli genç işsizlik maaşını bağışladı!

Körfez'de yaşayan Mesut Şimşek isimli vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya işsizlik maaşını bağışlayarak destek verdi.
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Körfez'de yaşayan ve 9 aydır işsiz olan Mesut Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Milli Dayanışma Kampanyası”na işsizlik maaşını bağışlayarak destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı sonrasında Şimşek, farkındalık oluşturmak amacı ile 2 bin 354 TL’lik işsizlik maaşını bağışladı. Konuyla ilgili konuşan Şimşek, insanların bu konuda duyarlı olmasını sağlamak amacı ile maaşını bağışladığını söyledi.

ÇORBADA TUZUM OLSUN İSTEDİM

Çorbada tuzum olsun istedim ifadelerine yer veren Şimşek, “Benim maddi durumum iyi. Ben yaklaşık 20 yıl farklı pozisyonlarda Körfez Belediyesi’nde çalıştım. Şu an işsizim. Bu nedenle işsizlik maaşı alıyorum. Ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısını görmeden bu durum aklımdaydı. Devlet bizim için önemli. Bütün dış güçlerin ülkemiz üzerinde oyun kurduğu günlerde devletimizin arkasında olmamız lazım. Ben de bu düşünceyle Cumhurbaşkanımızın çağrısını görünce farkındalık oluşması için maaşımı bağışladım. Suriye’de yapılan operasyonda, ‘Herkes canımı veririm’ diyordu. Şimdi malından vermeyen devleti için asla canını veremez. Herkes destek olmalı. Ben bu düşüncelerle maaşımı bağışladım” dedi.

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Yorumlar

(1)
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Delizekali - 1 ay boyunca ne yiyecek.Issizlik maasiyla gecinen birinin yaptigi showdan baska bisey deildir.Yalamalikta son asama

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