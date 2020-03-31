Bekaert üretime ara veriyor

Bekaert, İzmit ve Kartepe fabrikalarında üretime ara verdi. Bekaert tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Son zamanlarda dünyada ve ülkemizde yaşadığımız koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm hayatımız olumsuz etkilenmiştir. Bu salgının ülkemizde yayılma hızı ve müşterilerimiz olan lastik fabrikalarının üretimlerine ara vermelerinden dolayı zorunlu olarak duruş kararı alınmıştır. Bu karar genel müdür Hakan Saner tarafından çalışanlarına atılan bir mesaj ile duyurulmuştur.”

12 GÜN DURDURUYORUZ

Hakan Saner tarafından atılan mesajda şunları aktarıldı: “Bildiğiniz gibi zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci önleyici tedbirlerle şimdiye kadar sorunsuz yönettik. Bu konudaki yapılan çalışmalara katkı sağlayan ve koyulan kurallara harfiyen uyan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu süreçte ana tedarikçisi olduğumuz müşterilerimizin taleplerine cevap verirken bir yandan da sağlığımızı azami derecede korumak için çalıştık. Geldiğimiz noktada 1 Nisan itibari ile 12 gün süre ile fabrikamızı durduruyoruz. 13 Nisan’da yeniden üretime başlamayı planlıyoruz. Bu günleri, büyük Bekaert ailesi olarak, birbirimize destek olup en az zararla atlatacağımıza inancım tamdır. Fabrikada olmadığımız süre içinde lütfen evde kalın, sağlıkla kalın.”