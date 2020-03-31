Karaosmanoğlu emekli maaşını bağışlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası‘na bir destek de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'ndan geldi. Karaosmanoğlu, bir aylık emekli maaşını bağışlayarak katkıda bulunacağını açıkladı. Karaosmanoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımızın başlattığı “Biz bize yeteriz" dayanışma kampanyasına ben de bir aylık emekli maaşımı bağışlayarak katkıda bulunmak istiyorum. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi kuvvetlendirsin. Millet ve devlet olarak bu musibetten güçlenerek çıkmayı nasip etsin."