Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası‘na bir destek de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'ndan geldi. Karaosmanoğlu, bir aylık emekli maaşını bağışlayarak katkıda bulunacağını açıkladı. Karaosmanoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımızın başlattığı “Biz bize yeteriz" dayanışma kampanyasına ben de bir aylık emekli maaşımı bağışlayarak katkıda bulunmak istiyorum. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi kuvvetlendirsin. Millet ve devlet olarak bu musibetten güçlenerek çıkmayı nasip etsin."
Bugün 14:10 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:16 TSİ
Karaosmanoğlu emekli maaşını bağışlayacak
Kocaeli Büyükşehir Belediye eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına vereceği desteği açıkladı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Eko - Biraz yalakalık yapsınki millet vekili olabilsin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.