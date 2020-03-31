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Yeni infaz düzenlemesi yolda... AKP ve MHP bugün açıklayacak!

Yüz binlerce kişinin umutla beklediği infaz düzenlemesiyle ilgili AKP ve MHP bugün açıklama yapacak
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Yüz binlerce kişinin umutla beklediği infaz düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmesi... AKP ve MHP saat 15.00'te birlikte yeni düzenlemeyi açıklayacak. TBMM’ye bu hafta sevk edilmesi beklenen infaz düzenlemesine geçici madde konularak, açık cezaevlerinde kalan 70 bin mahkumun, belli bir süreyle cezalarını evde çekmeleri planlanıyor.

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