Yüz binlerce kişinin umutla beklediği infaz düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmesi... AKP ve MHP saat 15.00'te birlikte yeni düzenlemeyi açıklayacak. TBMM’ye bu hafta sevk edilmesi beklenen infaz düzenlemesine geçici madde konularak, açık cezaevlerinde kalan 70 bin mahkumun, belli bir süreyle cezalarını evde çekmeleri planlanıyor.
Bugün 14:25 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:20 TSİ
Yeni infaz düzenlemesi yolda... AKP ve MHP bugün açıklayacak!
Yüz binlerce kişinin umutla beklediği infaz düzenlemesiyle ilgili AKP ve MHP bugün açıklama yapacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz