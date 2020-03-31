3 marka online satışlarını durdurdu

AVM'lerdeki mağazaların ardından online satış mağazaları da koronavirüs nedeniyle kapatılmaya başladı. Öncelikle Mavi Jeans ve LC Waikiki öncülüğünde başlayan online mağaza kapatma Twigy ile devam etti. Twigy 31 Mart 2020'den itibaren online satışlarını durduracağını, iadelerin ise 10 Nisan'a kadar kabul edileceğini bildirdi.
Mavi Jeans ise 29 Mart'ta online alışveriş sitesini kapattı ve iade süresini de sitenin açılmasıyla birlikte 90 gün olarak belirledi.
LC Waikiki de online mağazasını kapattığını, mevcut siparişlerin müşterilere gönderileceğini duyurdu.
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Yorumlar
(1 )
erol demirbek - bunlara güvenilmez , gemiyi ilk terk ettiler
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