Çolakoğlu Metalurji isimli firmanın 112 ve sağlık çalışanlarına 10 adet çamaşır makinesi ve 5 adet kurutma makinesi bağışlamasıyla ilgili Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, il müdürlük binasında teşekkür töreni gerçekleştirdi. Törene İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney ve Çolakoğlu Metalurji firma yetkilileri katılım sağladı.

“SON DERECE MUTLUYUZ”

İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney konuyla ilgili yaptığı konuşmada, “Bildiğiniz gibi ülkemizde salgın nedeniyle ciddi bir mücadele verilmekte. Özellikle sağlık çalışanlarımız bugünlerde hem manevi hem moral hem de maddi yönden desteğe ihtiyaçları var. Kamu kurum ve kuruluşları bu konuda ciddi bir birlik ve dayanışma içerisinde. Sağlık bakanlığımız şu anda sağlık çalışanlarımızla ilgili hiçbir şeyi eksik etmiyor. Ancak kamuoyunda ciddi bir hassasiyet var; bütün halkımız bize destek olmak istiyor. Biz de bundan dolayı son derece mutluyuz. Her gün bir kuruluş gelerek bize destek olmadığını ifade ediyor. Bunlardan bir tanesi de Çolakoğlu Metalurji isimli firmamız” ifadelerinde bulundu.

“KOCAELİ SAHİP ÇIKIYOR”

Kocaeli halkının sağlıkçılara sahip çıktığını belirten Ergüney, “Bu firmamız bize gelerek hastanelerimizde ciddi emek harcayan, son zamanlarında eve gidemeyen personellerimize destek olmak amacıyla 10 tane çamaşır makinesi ve 5 tane kurutma makinesi hediye etti. Maddi olarak değil sembolik olarak çok büyük anlamı var. Onların desteğini hissetmek bizi çok mutlu etti. Kocaeli halkı sağlıkçılara sahip çıkıyor. Ben de buradan gece gündüz demeden bu işin tam göbeğinde mücadele veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Her biri kahraman gibi. Devletimize destek olacağız. İnşallah bu şekilde bu sorunu da aşacağız. Ülke olarak buna inanıyorum. Dimdik ayaktayız. Her türlü mücadeleyi başarıyla verebiliyoruz” dedi.

“ÇORBADA TUZUMUZ OLSUN İSTEDİK”

Ergüney’in ardından konuşan Çolakoğlu Metalurji Kurumsal İlişkiler Direktörü Mustafa Türker ise, “Tüm dünyayı saran bize de tüm şiddetiyle gelen Korona virüsünde hakikaten can siper hali mücadele eden başta tüm sağlık elemanlarına hem teşekkür ediyorum hem de Allah kolaylık versin diyorum. Bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik. İş yeri hekimimize söyledim; o da il müdürümüzle temasa geçti. Çamaşır ve kurutma makinesine acil ihtiyaçları olduğunu iletmelerinin ardından severek böyle bir görevi yerine getirdik. İnşallah bu virüs belasından memleketimiz en az hasarla altından kalkar. Güçlü bir milletiz, el birliğiyle bu işi çözeceğiz. Burada en büyük yük sağlık çalışanlarına düşüyor. Teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.