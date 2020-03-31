İzmit Belediyesinin korona virüsle mücadele çalışmaları halkın sağlını korumak adına gece gündüz devam ediyor. Belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında tüm birimleriyle mücadele eden İzmit Belediyesi ekipleri Yahya Kaptan Mahallesi’nin cadde ve sokaklarını su tanker eşliğinde ilaçlı suyla yıkayarak dezenfekte etti. Gündüz gerçekleşen cadde ve sokak dezenfekte işlemlerinin ardında gece saatlerinde ise Yahya Kaptan pazar alanı köpüklü ve tazyikli suyla birlikte büyük bir titizlikle yıkanarak dezenfekte etti. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı pazar alanı sağlık koşullarına uygun bir hale getirildi.
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Yahya Kaptan’da dezenfekte çalışmaları sürüyor
İzmit Belediyesi korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında Yahya Kaptan Mahallesi’nin cadde ve sokaklarını dezenfekte etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz