Balıkhan’daki balıkçılar ‘paydos’ etti

Coronavirüs salgını nedeniyle ülke geneli birçok konuda tedbir alınırken yayınlanan genelgelerle hem birçok işletme kapatıldı hem de vatandaşa ‘Evden çıkmayın’ uyarısında bulunuldu. Vatandaşların çoğu uyarıları dikkate alırken bugün Balıkhan’da faaliyet gösteren balıkçılar bugün son kez bir araya gelerek karar aldı. Alınan karar sonrasında balıkçılar 4 Nisan tarihine kadar paydos kararı aldılar.