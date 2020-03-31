Coronavirüs salgını nedeniyle ülke geneli birçok konuda tedbir alınırken yayınlanan genelgelerle hem birçok işletme kapatıldı hem de vatandaşa ‘Evden çıkmayın’ uyarısında bulunuldu. Vatandaşların çoğu uyarıları dikkate alırken bugün Balıkhan’da faaliyet gösteren balıkçılar bugün son kez bir araya gelerek karar aldı. Alınan karar sonrasında balıkçılar 4 Nisan tarihine kadar paydos kararı aldılar.
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Balıkhan’daki balıkçılar ‘paydos’ etti
İzmit Balıkhan’da faaliyet gösteren balıkçılar Coronavirüs nedeniyle 4 Nisan’a kadar paydos kararı aldıklarını açıkladı.
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Yorumlar
(2 )
erol demirbek - bu iyi olmamış .
ayhan - ara sokaklardaki balıkçılar şimdi fiyatları nazıl yazarlar kimbilir en az kiloda 5 tl atlarlar eminim
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