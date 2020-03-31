Dezenfektede güvenilir adres; Nüans Temizlik

Temizlik ve hijyen yaşam alanlarımız için hayati önem taşıyor. Son günlerde tüm dünyayı etkisi alan Koronavirüs, Türkiye’de de günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Virüsü kapmamaya çalışan vatandaşlar mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaya çalışıyor. Ancak yaşadığımız mekânlar ne kadar güvenli? Uyguladığı dezenfekte teknikleriyle bu hayati sorunu ortadan kaldırmaya çalışan Nüans Temizlik ozon, buhar ve nano gümüş iyon yöntemleriyle yaşam alanlarını virüslerden arındırıyor.

Şimdi bu dezenfekte tekniklerini ayrıntılı inceleyelim.

OZON İLE TEMİZLİK YÖNTEMİ;

Ozon üç oksijen atomundan oluşan stabil olmayan bir gazdır. İki atomlu atmosferde bulunan oksijenin (O2) çok yüksek enerji taşıyan bir şeklidir. Oksijen ve ozon moleküllerinin farkını aşağıdaki gibi belirtebiliriz. Ozon gazının doğada güneşten gelen mor ötesi ışınların atmosferdeki oksijeni parçalamasıyla ya da yıldırımın oksijeni parçalamasıyla ortaya çıkmaktadır.

Ozon gazı havadan daha ağır bir gaz olduğu için yeryüzüne doğru iner, havayı doğal yöntemle temizler. Özellikle yağmurlu ya da fırtınalı günlerde hissettiğimiz koku ozonun yeryüzünde en yoğun halde olmuş şeklidir. Zemin seviyelerine yakın bölümlerde 10 milyon hava partikülü başına bir partikül O3 (=0.1 PPM =200 mg/m ) konsantrasyonlarda duman şeklinde bulunur. 2000 metre yükseklikte, çok daha azalarak 0.03 – 0.04 PPM seviyelere düşer. Böylelikle yeryüzündeki canlıları koruması yönünden büyük önem taşımaktadır.

Ozon gazı oksidasyonu çok yüksek ve bilinen en kuvvetli dezenfektan olması ve diğer dezenfeksiyon yöntemlerine göre insan vücuduna zararlı hiçbir kalıntı bırakmaması sebebiyle son yıllarda çok yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Mikro organizmalara karşı çok etkili olan ozon, yaşam formları büyüdükçe etkisi sınırlıdır. İnsanlar ve hayvanlar üzerinde ise, zararlı etkisi FDA sınırları (0.1 PPM)oranı aşmaması gerekiyor) içerisinde yoktur. Güvenlik seviyesinin üzerinde solunulduğu taktirde insan ve hayvanlarda, burun, geniz, göz, ciğerler gibi mukoz dokularda tahriş etkisi olabilir. Ozonun bitkiler üzerinde zararlı bir etkisi görülmemiştir.

Ozon gazı diğer dezenfektan yöntemleri içerisinde çok daha kuvvetlidir. Ozon organizmaların hücre duvarlarını parçalayarak bilinen bütün virüs, bakteri, mantar, maya ve küf çeşitleri için yok edici etkiye sahiptir.

*Yaşlılarımızın ve çocuklarımızın yaşam alanlarının sanite edilmesinde

*Hava kalitesinin artırılmasında

*Oksijen yoğun ortamlar yaratılmasında

*Ortamdaki mikrop bakteri virüs küf ve mantarların yok edilmesinde

*İstenmeyen kötü kokuların yok edilmesinde güvenle OZON kullanabilirsiniz.

Ozonun Kokulara Etkisi

· Hayvan kokularını,

· Banyo kokularını,

· Sigara kokularını,

· Alkol kokularını,

· Boya kokularını,

· Kömür kokularını,

· Benzin kokularını,

· Medikal kokularını,

· Yangın kokularını,

· Halı kokularını,

· Lağım kokularını,

· Küf kokularını,

· Yemek kokularını,

· Su kokularını,

· Karbon monoksit kokularını,

· Balık kokularını,

· Soğan kokularını,

· Sarımsak kokularını,

· Çöplük kokularını,

· Hastane kokularını,

· Leş kokularını,

· Yağ kokularını,

· Yanık yemek kokularını,

· Et, tavuk ve balık kokularını,

· Arıtma tesisi kokularını,

· Propan gazı kokularında, kesin sonuçlar alınmıştır.

Ev, işyeri, araç temizleme konusunda yeni yeni uygulanmaya başlayan bu yöntemle asıl hedef bir taraftan temizliği sağlamak diğer taraftan ise kötü kokuları yok etmektir. Kötü kokulara maruz kalan evleriniz de işyerlerinize, araçlarınızda ozonla yapılan temizlik kokuya neden olan bakterilerin yok olmasını sağlamaktadır. Rutubet, nemden kaynaklanan ve eşyalarınıza nüfuz etmiş kokuları ozonla temizleyerek yok ediyoruz. Bu temizlik sayesinde nemden ve rutubetten oluşan küf, mantar, mayalar yok edilmekte temizlediğimiz alan eski kokusuna siz de sağlığınıza kavuşmaktasınız. Ozonla temizlenen yerlerde yaşamak kişiye ferahlık ve zindelik sağlamaktadır.

Özellikle alerjik bronşit, astım hastaları açısından yeterli oksijen ve nefes alma rahatlığı sağlaması açısından da önemlidir. Sigara, alkol, boya, hayvan, kömür, medikal, yangın, halı, lağım, küf, yemek, yanık yemek, soğan, sarımsak, çöp, leş, yağ, et, tavuk ve balık vb. kokuların sindiği alanları ve kokulardan oluşan rahatsızlıklar için bire bir çözüm sunmaktayız. Ozon cihazları yapılan işlemler, hem kolay bir işlemdir hem de kısa süre içinde sağlıklı sonuçlar vermektedir. Mekanlarda oluşan kötü kokuların başında nem ve rutubet gelmekle birlikte nemin çevredekilere verdiği zararları da bertaraf etmesi dikkate değerdir.

Özellikle tuvaletler kanalizasyon gider borularında oluşan sızıntılar mekanlarda kalıcı kokuların oluşmasına neden olabilmektedir. Bu kokuları birtakım koku gidericiler ya da parfümlerle gidermek çözüm olmayabilir ve kalıcı bir çare değildir. Temizlik yaparken kullanılan kimyasallar bir çözüm gibi görünse de bu kimyasalların zararları ve geride bırakacakları artıkların oluşturacağı zararlar göz ardı edilmemelidir. Ozon uzman ellerde temizlik, koku giderme ve bakliyatların saklanması açısında doğru bir ortamın oluşmasını sağlamaktadır. Ancak yeterli miktarda ve doğru kullanılmadığı durumlarda sakıncalıdır. O halde işi ehline bırakın. Ozonla temizlik bizim işimiz.”

BUHAR İLE TEMİZLİK HİZMETİ;

Teknolojinin gelişmesini fırsat haline getiren Nüans Temizlik en kaliteli buhar ile temizlik yapmaktadır. Bireysel müşterilere yerinde temizlik sağlayarak çeşitli alanlarda hizmet sunmaktadır. Hem hijyenik hem de güvenli şekilde sunulan buhar ile temizlik birçok alanı hızlı ve hijyenik şekilde temizlemektedir. Yüksek ısı ve çekiş gücü ile hijyen ön planda olarak temizlik devam etmektedir. Özellikle küçük çocukların bulunduğu evlerde sıkça tercih edilen buharlı makineler ile temizlik ayrıca bir kimyasala ihtiyaç bırakmamaktadır. Tam anlamı ile derin temizlik yapma fırsatı da sunan buhar makineleri kalıcı ve detaylı ayrıntıları da unutmamaktadır. Tek makine üzerinden gerçekleşen temizlik yaydığı buhar ile mikroplardan da arındırmaktadır. Birçok alanda kullanılan buhar makinesi;

· Stor perde

· Ahşap ve mutfak dolabı

· Halı yıkama

· Petek temizliği

· Yağ birikmiş ızgara

· Duşa kabin ve çerçeve araları

· Yüzey temizliği

· Lavabolarda kullanım

· Derz araları

· Duvar köşeleri

· Parke temizliği ve süpürgelik alanı gibi her yerde mümkün olarak kullanılabilmektedir.

Özel başlıklar ile kullanılan buhar makinesi ile önceden randevu alarak temizliği sağlayabilirsiniz. Hijyeniği tam olarak tercih edilen buhar makinesinde mikroplarında tam anlamı ile giderilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca güç istemeyen buhar ile temizlik genellikle yerinde temizliklerde kullanılmaktadır.

Ev temizliğinde bulunan firmamız ile iletişime geçtiğinizde buhar ile temizlik istediğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır. Temizlik konusunda profesyonel ve tecrübeli olan ekibimiz, buhar makinesi ile temizliği de güvenli olarak yapabilmektedir. Bu konuda tereddüt yaşayan müşterilere online olarak detaylı bilgi de vermekteyiz.

Nano Gümüş İyon İle Dezenfektan;

Nüans Temizlik olarak nano gümüş iyon teknolojisini kullanmaktayız. Peki nedir bu nano gümüş iyon teknolojisi buna değinelim.

· Nano gümüş iyon teknolojisi gümüş iyonlarının özel bir süreçle milimetrenin milyonda biri boyutuna indirgenmesi ile aktivasyonu binlerce kez artan, sağlığa zarar vermeyen ve uzun süre etkili antimikrobiyal ve koku giderici dezenfektandır.

· ULV cihazları ile ortama sisleme şeklinde uygulandığı gibi, sprey şeklinde yüzeylere sıkılarak da kullanılabilir.

· Uygulandığı bakteri, maya, mantar ve virüsleri kısa sürede yok eder. Uygulanan yüzeylerde, 3-6 ay süresince etkin kalmaya devam ederek %100 hijyenik yaşam alanları sağlar.

· Uygulama sonrası yaşam alanları 15-30 dakika içerisinde kullanıma uygun hale gelir.

· Organik tüm kötü kokuları ve sigara kokusunu yok eder.

· Renksiz ve kokusuzdur, uygulandığı alanlarda leke bırakmaz. Uygulama sonrası ilave işlem gerektirmez.

· Alkol, amonyak, antibiyotik ve triklozan veya başka bir kimyasal içermez. İnsan sağlığına zararlı içerik bulunmaz, alerji yapmaz.

· Hayvan ve bitkilere zarar vermez.

· C Sağlık Bakanlığı onaylıdır.

· Çevre dostudur.

İzmit merkezi ve çevre illerde yapılan temizlik hizmetlerimiz ile sektörde bulunan birçok temizlik firmasının da önünde olmaktayız. Sunduğumuz kaliteli hizmet ve uygun fiyat ile her zaman müşteri seçim önceliğinde sektörde yer almaktayız. İzmit buhar ile temizlik hizmeti konusunda da alanında uzman ekip tercih ederek müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmaktayız. İşimiz, sadece temizlik değil aynı zamanda hijyen sağlamaktır. Bunun içinde yaptığımı her temizlik işleminde ev sahiplerine garanti vermektedir. Bu durumda firmamızın çalışma kalitesini arttırmaktadır.

Profesyonel olarak kullanılan buhar makinesi yerinde temizlik yapabildiği için müşteriler en iyi şekilde karşılanmaktadır. Yukarı da bulunan buharlı temizlik alanları ile uzman bir şekilde evlerde işlem yapılabilmektedir. Randevu talebinde bulunmanız ya da iletişim alanlarını kullanmanız ile buharlı temizlik hakkında da bilgi alabilirsiniz.

Birçok alanda bulunan referanslarımızı da inceleyebilir bu duruma göre firmamızı tercih edebilirsiniz. Herhangi bir ayrım yapmadan aynı hizmeti her temizlik çalışmasında sunan firmamız genel anlamda garantili hizmete önem vermektedir. Bunun içinde firmamızı tercih eden müşteriler memnuniyetin yanı sıra düzenli tercihleri ile de devam etmektedir. Nüans Temizlik olarak güvenli bir şekilde sunduğumuz hizmetin başında çalışma arkadaşlarımızı kaliteli olarak seçmekteyiz. Böylece ev ya da ofis temizliği gibi bulunan tüm hizmetlerde sorunsuz işler gerçekleşmektedir.

TÜRKİYE’NİN EN İYİLERİYLE ÇALIŞIYOR

Nüans Temizlik Türkiye’de faaliyet gösteren Coca-Cola, Sabancı Holding, Eczacıbaşı, Pergasus Havayolları, Adalet Bakanlığı, Zorlu Holding, İşbankası, Denizbank, Tosçelik, Kartonsan, Kalibre Boru, Hilton Otelleri gibi uluslar arası markalara hizmet veriyor.

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Mail : bilgi@nuanstemizlik.com

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