Ellibeş: Kampanyaya en güçlü desteği sunacağız

Coronavirüs nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda yaşanan ekonomik problemlerin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün canlı yayında "Biz bize yeteriz Türkiye'm" kampanyası başlattı. Kampanyaya birçok kişi ve kurum destek verirken AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş yazılı açıklama yaptı.

“MİLLİ BİR DAYANIŞMA RUHU”

Ellibeş yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Türkiye, Koronavirüs salgınına karşı en başından itibaren örnek bir mücadele sergilemekte, sağlık tedbirlerinin yanında aldığı güçlü ekonomik yardım ve destek paketleriyle tam bir sosyal devlet anlayışı ortaya koymaktadır.Ülkesine ve milletine daima güvenen, her sorunun çözümünü şehitlerimizin aziz kanlarıyla sulanmış bu topraklarda ve milletimizin bağrında arayan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Biz bize yeteriz Türkiyem” bağış kampanyası aslında bu çalışmaların yanında milli bir dayanışma ruhunu ortaya koymaktadır.

“EN GÜÇLÜ DESTEĞİ SUNACAĞIZ”

Türkiye’yi dünyada eşsiz ve ayrıcalıklı kılan en önemli özellik de her zaman bu milli dayanışma ruhu olmuştur. Milletine ve ülkesine güvenmekten, geçmişten gelen bu kadim dayanışma ruhunu dünya döndükçe yitirmeyeceğimize inanan AK Parti Kocaeli İl Teşkilatları olarak bizler de kampanyaya en güçlü desteği sunacağız. Milletvekillerimizden, sandık kurul üyelerimize bir bütün olan teşkilatlarımız başta olmak üzere, her görüşten ve düşünceden ülkesini seven, milletiyle dayanışma içinde olan herkesi bu kampanyaya katılmaya, “Biz bize yeteriz Türkiyem” diyerek haykırmaya davet ediyorum.”