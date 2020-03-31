Gebze Belediye Meclisi neden toplanıyor?

Gebze Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 3 Nisan tarihinde Nisan ayı Olağanüstü Toplantısı’na tüm meclis üyelerinin davet edilmesine İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Av. Burak Uluköylü ile İYİ Parti Gebze Belediye Meclis Üyeleri Bilal Elüstü ve Kayhan Özler ortak yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi.

“HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUN”

Yapılan yazılı açıklamada bakanlığın, valilik ve kaymakamlığın kararları hatırlatılarak, “Gebze Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü 30/03/2020 tarihli yazıları ile tüm Belediye Meclis üyelerini 03 Nisan 2020 tarihinde Nisan Olağanüstü Toplantısını yapmak üzere davet etmiştir. Davet yazısında ilk olarak kamuoyunun dikkatlerini çekmek istediğimiz husus şudur ki; Covid-19’la mücadelede alınan önlemler kapsamında Nisan-Mayıs-Haziran Ayı meclis toplantıları 2019/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile değil, yukarıda izaha ettiğimiz üzere İçişleri Bakanlığı’nın 26/03/2020 tarihli Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Toplantılarla İlgili Ek Genelgesi ile ertelenmiştir. Bu sebeple belediyenin olağanüstü toplantıya daveti hukuki dayanaktan yoksundur” dedi.

“MİLLETİMİZİN TAKTİRİNE BIRAKIYORUZ”

Meclis gündem maddelerinin sıralandığı açıklamada, “Devletin tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve insanların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için umuma açık iş yerlerinin faaliyetlerinin durdurulması, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıfların toplantılarının, eğitim/hizmet içi faaliyetlerinin geçici süreliğine ertelenmesi başta olmak üzere birçok tedbir alındığı bir dönemde Gebze Belediye Başkanlığı Nisan Olağanüstü Meclis Toplantısı gündeminde özetle insanın olmadığını Gebze’de yaşayan milletimizin taktirine bırakıyoruz” ifadelerinde bulunuldu.

GEBZE MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Plan Bütçe Komisyonun taşınmaz satışlarına ve 2020 yılı ücret tarifesine ilişkin raporu,

• Hukuk Dilekçe Tetkik ve isimlendirme Komisyonun birim ve müdürlüklerin çalışma yönetmeliğine ilişkin Raporu,

• İmar Komisyonunun plan tadilatına ilişkin raporu,

• Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün toplamda 394 adet taşınmazın satışına, mezarlık yeri tahsisine ilişkin teklifleri,

• Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğünün Yağlı güreşlerde dereceye girenlerin ödüllerinin belirlenmesine ilişkin teklifi,

• İşletme ve iştiraklar müdürlüğünün 2 adet yer tahsisine ilişkin teklifi,

• Yazı işleri müdürlüğünün belediye iştiraki Marmara Uzmanlar şirketine yönetici ve temsilci atanmasına ilişkin teklifi,

• Plan ve Proje Müdürlüğünün imar planı değişikliklerine ilişkin teklifi.