İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde geçimini simit satarak sağlayan Erkan Aydın, açıkta simit satışının yasaklanmasının ardından evlere simit götürmeye başladı. Telefon ile aldığı siparişleri poşetleyerek evlere servis eden Erkan Aydın, 2 günde kazandığı toplam 35 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
"HERKESİ BAĞIŞ YAPMAYA DAVET EDİYORUM"
Herkesi bağış yapmaya davet eden Erkan Aydın, "Ben 2 gündür telefon siparişi ile simit satıyorum. İnsanlar bana telefon ediyor, ben de simitlerini evlerine götürüyorum. Allah’a şükür işimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya ben de destek olmak istedim. 2 günde kazandığım 35 lirayı bu kampanyaya bağışladım. Herkesi bağış yapmaya davet ediyorum" dedi.
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Yorumlar
(2 )
Ramiz Karaeski - Ah benim yüreği güzel,saf vatansever insanım.Keşke bunu hakedebilen bir yönetime verebilseydin o tertemiz,helal kazancını.Aşağıda ülkenin kanını emenleri olmasa böyle olmazdık.
Firma Vergi/TL Uzlaşılan miktar/TL İndirim Yüzdesi
Akbank 93Milyon 3.8Milyon 95
Aksigorta 250Milyon 8.5Milyon 96.6
Cengiz İnşaat 422Milyon 0 100
Emlak Konut GYO 335Milyon 950Bin 99.7
Turkcell İletişim 450Milyon 24Milyon 94.7
TüvTürk A.Ş 390Milyon 0 100
TUVTURK A.Ş 377Milyon 0 100
Unilever 60Milyon 3.8Milyon 93.7
Albayrak GYO 56Milyon 1.2Milyon 97.8
Şeref Gülle - ?????????
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