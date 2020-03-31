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Simit satarak kazandığı 35 lirayı kampanyaya bağışladı

İzmit'te geçimini simit satarak sağlayan Erkan Aydın (43), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası’na, 2 günde kazandığı 35 lirayı göndererek destek verdi.

Demirören Haber Ajansı
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İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde geçimini simit satarak sağlayan Erkan Aydın, açıkta simit satışının yasaklanmasının ardından evlere simit götürmeye başladı. Telefon ile aldığı siparişleri poşetleyerek evlere servis eden Erkan Aydın, 2 günde kazandığı toplam 35 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

"HERKESİ BAĞIŞ YAPMAYA DAVET EDİYORUM"

Herkesi bağış yapmaya davet eden Erkan Aydın, "Ben 2 gündür telefon siparişi ile simit satıyorum. İnsanlar bana telefon ediyor, ben de simitlerini evlerine götürüyorum. Allah’a şükür işimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya ben de destek olmak istedim. 2 günde kazandığım 35 lirayı bu kampanyaya bağışladım. Herkesi bağış yapmaya davet ediyorum" dedi.

Bugün 15:52 TSİ - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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Yorumlar

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Ramiz Karaeski - Ah benim yüreği güzel,saf vatansever insanım.Keşke bunu hakedebilen bir yönetime verebilseydin o tertemiz,helal kazancını.Aşağıda ülkenin kanını emenleri olmasa böyle olmazdık.

Firma Vergi/TL Uzlaşılan miktar/TL İndirim Yüzdesi

Akbank 93Milyon 3.8Milyon 95

Aksigorta 250Milyon 8.5Milyon 96.6

Cengiz İnşaat 422Milyon 0 100

Emlak Konut GYO 335Milyon 950Bin 99.7

Turkcell İletişim 450Milyon 24Milyon 94.7

TüvTürk A.Ş 390Milyon 0 100

TUVTURK A.Ş 377Milyon 0 100

Unilever 60Milyon 3.8Milyon 93.7

Albayrak GYO 56Milyon 1.2Milyon 97.8

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Mart 16:13

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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