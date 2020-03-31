Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 16:02 TSİ- Gündem G: Bugün 16:06 TSİ

İzmit’te 3 ay boyunca pazarcıdan, tezgâh kirası alınmayacak

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, koronavirüs karşısında oldukça zor günler geçiren ve işleri durma noktasına gelen pazarcı esnafı için, ekonomik destek paketini yürürlüğe koydu. Paket kapsamında 3 ay boyunca İzmit’teki Pazar yerlerinden alınan tezgâh yeri kira bedelleri alınmayacak 
mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kent esnafı ve Aile Hekimlerinin ardından koronavirüs karşısında oldukça zor günler geçiren ve adeta iş yapamaz hale gelen pazarcı esnafının biraz olsun rahatlaması için ekonomik destek paketini yürürlüğü koydu. Bu kapsamda İzmit Belediyesi 3 ay boyunca belediyeye İzmit’teki pazarlarda tezgâh açan pazarcılardan, pazar yeri kirası almayacak. 

ESNAFA DESTEĞE DEVAM

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet alınan bu kararlarla koronavirüs nedeniyle zor koşullarda olan esnafın her daim yanında olarak, kıt kaynaklara karşın önemli bir sosyal belediyecilik örneği de gösterdi.  Koronavirüsle mücadele kapsamında virüsün yayılmaması adına birçok uygulamaya ve çalışmaya imza atan Başkan Hürriyet, ekonomik anlamda da esnafın yanında olarak esnafa destek vermeye devam ediyor.

Bugün 16:02 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(2)
02

Semra Uçar - Sayın Başkanım ben giyimci pazarcı esnafıyım günlük kazanan biriydim pazara çıkamıyoruz. Yalnız yaşayan ve birtane evlâdım var işe çıkamadığım için magdur durumdayız.bakiyorumda paketlerde bize yer yok.Baskanim size soylerimki ben yavrumla ne yicem ne içîcem birlira param kalmadı kirada oturuyorum.desteklerinizi bekliyorum yoksa durumumuz vahim saygı ve saygılarımla Başkanım bir çare....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Mart 16:15

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Büyükşehir’in dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor mask
Büyükşehir’in dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
Yahya Kaptan’da dezenfekte çalışmaları sürüyor mask
Yahya Kaptan’da dezenfekte çalışmaları sürüyor
Yeni infaz düzenlemesi yolda... AKP ve MHP bugün açıklayacak! mask
Yeni infaz düzenlemesi yolda... AKP ve MHP bugün açıklayacak!
Büyükşehir destekliyor, anneler sağlıkçılar için siperlik üretiyor mask
Büyükşehir destekliyor, anneler sağlıkçılar için siperlik üretiyor
"Tek kullanımlık koruyucular, çevreye önemli zarar verebilir" mask
"Tek kullanımlık koruyucular, çevreye önemli zarar verebilir"
Başkan Söğüt 1 aylık maaşını bağışladı mask
Başkan Söğüt 1 aylık maaşını bağışladı
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de 8 aylık hamile kadının testi pozitif çıktı! mask
Kocaeli'de 8 aylık hamile kadının testi pozitif çıktı!
Muharrem İnce'den bomba açıklama mask
Muharrem İnce'den bomba açıklama
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı mask
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
 “Görüntüler Kocaeli Devlet'e ait değil” mask
 “Görüntüler Kocaeli Devlet'e ait değil”
Hürriyet: İzmit ve Kocaeli’nin tümü sıkıntı altında mask
Hürriyet: İzmit ve Kocaeli’nin tümü sıkıntı altında
Virüse karşı bu iller daha şanslı mask
Virüse karşı bu iller daha şanslı

GALERİ

O köyde karantina devam ediyor! mask
O köyde karantina devam ediyor!
Koronadan ölen 2 doktora cenaze namazı kılındı mask
Koronadan ölen 2 doktora cenaze namazı kılındı
Kocaeli polisi 7 ayrı noktada kontrole başladı mask
Kocaeli polisi 7 ayrı noktada kontrole başladı
Kapatan esnafa kumbara yardımı! mask
Kapatan esnafa kumbara yardımı!
Coronaya yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi! mask
Coronaya yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi!
Lise korosu 'moral olsun' diye klip çekti mask
Lise korosu 'moral olsun' diye klip çekti
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL