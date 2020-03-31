İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kent esnafı ve Aile Hekimlerinin ardından koronavirüs karşısında oldukça zor günler geçiren ve adeta iş yapamaz hale gelen pazarcı esnafının biraz olsun rahatlaması için ekonomik destek paketini yürürlüğü koydu. Bu kapsamda İzmit Belediyesi 3 ay boyunca belediyeye İzmit’teki pazarlarda tezgâh açan pazarcılardan, pazar yeri kirası almayacak.
ESNAFA DESTEĞE DEVAM
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet alınan bu kararlarla koronavirüs nedeniyle zor koşullarda olan esnafın her daim yanında olarak, kıt kaynaklara karşın önemli bir sosyal belediyecilik örneği de gösterdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında virüsün yayılmaması adına birçok uygulamaya ve çalışmaya imza atan Başkan Hürriyet, ekonomik anlamda da esnafın yanında olarak esnafa destek vermeye devam ediyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(2 )
Semra Uçar - Sayın Başkanım ben giyimci pazarcı esnafıyım günlük kazanan biriydim pazara çıkamıyoruz. Yalnız yaşayan ve birtane evlâdım var işe çıkamadığım için magdur durumdayız.bakiyorumda paketlerde bize yer yok.Baskanim size soylerimki ben yavrumla ne yicem ne içîcem birlira param kalmadı kirada oturuyorum.desteklerinizi bekliyorum yoksa durumumuz vahim saygı ve saygılarımla Başkanım bir çare....
Şeref Gülle - ??????❤?TEŞEKKÜRLER BAŞKAN
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.