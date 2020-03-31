İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kent esnafı ve Aile Hekimlerinin ardından koronavirüs karşısında oldukça zor günler geçiren ve adeta iş yapamaz hale gelen pazarcı esnafının biraz olsun rahatlaması için ekonomik destek paketini yürürlüğü koydu. Bu kapsamda İzmit Belediyesi 3 ay boyunca belediyeye İzmit’teki pazarlarda tezgâh açan pazarcılardan, pazar yeri kirası almayacak.

ESNAFA DESTEĞE DEVAM

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet alınan bu kararlarla koronavirüs nedeniyle zor koşullarda olan esnafın her daim yanında olarak, kıt kaynaklara karşın önemli bir sosyal belediyecilik örneği de gösterdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında virüsün yayılmaması adına birçok uygulamaya ve çalışmaya imza atan Başkan Hürriyet, ekonomik anlamda da esnafın yanında olarak esnafa destek vermeye devam ediyor.