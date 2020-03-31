Büyükşehir’in dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele edilmesine yönelik ilk kararından bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, virüs salgınına karşı mücadele veriyor. Her gün yüzlerce yerde dezenfekte uygulaması yapılarak virüsün yayılması önleniyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, hafta sonu ve Pazartesi günü içerisinde 332 lokasyonda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

ECZANELER, PARKLAR, HUZUREVLERİ DEZENFEKTE EDİLDİ

Çalışmalarını gece gündüz sürdüren ekipler, ilçelerde dezenfeksiyon çalışmalarına büyük bir özveriyle devam ediyor. Dezenfekte uygulamaları kamu kurumu, eczane, park, durak, huzurevleri ve diğer pek çok yerde yapılıyor. Son üç günde 226’sı gece ve 106’sı gündüz olmak üzere toplamda 332 yerde dezenfekte uygulama çalışması yapıldı.