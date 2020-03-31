Korona virüs Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. İlhami Çelik, virüs ile ilgili merak edilen konulara ilişkin Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çelik açıklamasında, korona virüsün öldüğü 3 ortamı, “Sıcaklık, kuruluk ve deterjan” olarak açıklaması dikkat çekti.

“Test anlık durumu yansıtır. O konudaki yanılgıyı düzeltmemiz gerekiyor. Şu anda siz de varsa onu gösterir ama 1 saat sonra 1 gün sonra 5 gün sonra olmayacağı anlamına gelmez.

“BELKİ 3-5 GÜN SONRA SEMPTOMLARINIZ BAŞLAYACAK”

Maalesef öyle bir lanse edildi Covid testi ‘negatif çıktı’ çok sevinen insanlar görüyorum. Bu Hepatit B, C ya da AIDS testi gibi bir şey değil. Bu test solunum yoluyla alınan o andaki durumu yansıtan bir şey. Belki 1 saat sonra virüsü alacaksınız, 3-5 gün sonra semptomlarınız başlayacak.

Dolayısıyla kişiler gerçekten hasta hissediyorlarsa kendilerini hastaneye başvursunlar.

“YÜZDE YÜZ GÜVENİLİR BİR TEST DEĞİL MAALESEF”

Testlerin yanlış negatiflikleri var, yanlış pozitifleri var. Yüzde yüz güvenilir bir test değil maalesef yani hem virüsün insanda bulunması açısından farklı hem de testin kendi yanılgıları var.

BİLİM KURULU ÜYESİ HANGİ KONUDA UYARDI

Test yaptırdım, ben çok iyiyim, bu yalancı güven duygusu, adam sokağa çıkıp gezmeye başlayacak. Bu büyük risk.

“50 YAŞINDAN SONRA DA RİSK ARTAN DURUMLAR SÖZ KONUSU”

Vakaların yüzde 80’i hafif orta seyirli geçiyor. Kimde, özellikle gençlerde. Ölüme yol açtığı vakalar belli zaten 65 yaş üzeri özellikle 60 yaş üzeri, 50 yaşından sonra da risk artan durumlar söz konusu.

KİMLER SÜPER TAŞIYICI?

Ama bakın süper taşıyıcı denilen şeyler var, çocuklar hiçbir semptom vermez, bazı erişkinler var hiçbir semptom vermez yani bu kişiler sokakta gezdikleri zaman bunu yayabilirler. Duyarlı toplum önemli.

YAYILIM NASIL OLACAK?

Yüzde 40 ila 70’in enfekte olmasını beklersiniz toplumun ya da kabaca yarısının enfekte olduğu zaman insanlarda da bu kısmen geçtiği için antikor oluşumuna bağışıklık gelişimine yol açabilir. En az yarısının enfekte olur diye düşünebilirsiniz, öyle olacak diye, bu yüzden bu önlemleri almaya çalışıyoruz. Yani dışarı çıkmayın, karşılaşmayın, çünkü bu çocuk da olsa erişkin de olsa kim de nasıl seyrettiğini bilemiyorsunuz. Kişisel faktörler söz konusu.

VİRÜSÜN SEVMEDİĞİ ORTAM, YAŞAMADIĞI ORTAM, DAHA ÇABUK ÖLDÜĞÜ ORTAM VAR MI?

Sıcaklık, kuruluk. Deterjanlardan çok çabuk etkilenirler. Kuruluktan ve güneş ışığından çok çabuk etkilenirler.”