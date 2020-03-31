Rusya lideri Putin, 24 Mart’ta Kommunarka kentine giderek corona virüsü hastalarının tedavi edildiği bir hastaneyi ziyaret etmişti. Putin’in bu ziyaret sırasında bir araya geldiği başhekim Denis Protsenko’ya corona virüsü tanısı koyulduğu açıklandı.
Rus devlet televizyonu Rossiya 24’ün son dakika olarak geçtiği haberde hastanede özel ek önlemler alınabileceği kaydedildi.
PESKOV: HER ŞEY YOLUNDA
Protsenko’ya tanı koyulduğuna dair haberlerin medyaya yansımasının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan bir açıklama geldi.
Peskov, Putin’e düzenli olarak testlerin yapıldığını ve her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz