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Putin’in görüştüğü doktorda corona çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Moskova'ya bağlı Kommunarka kentindeki hastanenin başhekiminde corona virüsü tespit edildi.
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Rusya lideri Putin, 24 Mart’ta Kommunarka kentine giderek corona virüsü hastalarının tedavi edildiği bir hastaneyi ziyaret etmişti. Putin’in bu ziyaret sırasında bir araya geldiği başhekim Denis Protsenko’ya corona virüsü tanısı koyulduğu açıklandı.

Rus devlet televizyonu Rossiya 24’ün son dakika olarak geçtiği haberde hastanede özel ek önlemler alınabileceği kaydedildi.

PESKOV: HER ŞEY YOLUNDA

Protsenko’ya tanı koyulduğuna dair haberlerin medyaya yansımasının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan bir açıklama geldi.

Peskov, Putin’e düzenli olarak testlerin yapıldığını ve her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.

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