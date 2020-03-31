Meclis doktorunun testi pozitif çıktı!

TBMM Başkanlığı’nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
*TBMM Başkanlığı: Coronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte Covit-19 pozitif çıkmıştır.
*Doktorla son 14 gün içinde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde gerekli prosedürler uygulanmaktadır.
NE OLMUŞTU?
Meclis’te görev yapan doktorda ateş ve öksürük belirtileri üzerine geçtiğimiz cuma günü Şehir Hastanesi’ne götürülerek corona virüsü testi yaptırılmıştı.
İlk yapılan test sonucu negatif çıkmış ancak doktorun tedbir amaçlı olarak hastanede tutulduğu açıklanmıştı.
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Yorumlar
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Onur - İnşallah milletvekillerine de bulaşmaz koron.Aksi takdirde yardım kampanyasındaki paraları bizde hastayız diyerek kendilerine harcarlar.
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