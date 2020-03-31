Bakan Koca sayıyı açıkladı! Can kaybı 214'e yükseldi...



Sağlık Bakanlığı Türkiye’deki son corona virüsü vakalarını, yapılan test sayısını ve yaşanan can kaybını açıkladı.

Bakanlığın verilerine göre bugün 15 bin 422 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 2 bin 704 yeni vaka tespit edildi. Tespit edilen yeni vakalarla birlikte Türkiye’deki toplam vaka sayısı 13 bin 531’e yükselmiş oldu.

Bakanlık corona virüsü nedeniyle bugün 46 kişinin vefat ettiğini belirtirken toplamda 214 kişinin hayatını kaybettiğini ve 243 kişinin tedavi edilerek taburcu olduğunu belirtti.

YOĞUN BAKIM VE ENTÜBE

Bakanlığın açıkladığı verilere göre corona virüsü nedeniyle yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 847 olurken 622 kişinin de entübe durumda olduğu ifade edildi.

Bakanlık Türkiye’de toplam corona virüsü test sayısının da 92 bin 403 olduğunu açıkladı.