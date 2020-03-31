Büyükşehir’den yeni tedbirler

Küresel salgın koronavirüsüne (Covid-19) karşı mücadele kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni tedbir kararları aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın’ın talimatları doğrultusunda öğrencilere, sağlık çalışanlarına, 65 yaş üzeri ve yardıma muhtaç vatandaşlara yapılacak yardımlar ve verilecek ücretsiz hizmetler açıklandı. Yeni tedbirler doğrultusunda alınan kararlar şunlar oldu:

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ İNTERNET

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin online eğitiminde kullanılmak üzere karşılıksız burs alan öğrencilerin internet ihtiyacı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

KAMU KURUMLARINA KORUYUCU EKİPMAN YARDIMI

Kocaeli’deki kamu kurumlarının ihtiyaç duymaları halinde tıbbi maske gibi kişisel koruyucu ekipmanları başta olmak üzere hijyen ve temizlik maddeleri de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

PANDEMİ HASTANESİ ÇALIŞANLARINA ULAŞIMDAN KONAKLAMAYA KADAR YARDIM

Pandemi hastanesinde çalışanların konaklama yerlerine ulaşımı, konaklama, yeme, içme, kişisel çamaşır yıkama ve hijyen malzemelerinin temini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

65 YAŞ ÜSTÜ VE GEÇİM SIKINTISI ÇEKENLERE HİJYEN VE GIDA YARDIMI

Salgın sona erinceye kadar, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan ile geçim sıkıntısı çeken yardıma muhtaç kişilere müracaat etmeleri halinde belge istenmeksizin hijyen ve temizlik malzemesinin yanı sıra gıda ve temel yaşam ihtiyaçları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

GEÇİCİ BAKIM MERKEZLERİ KURULACAK

Bununla birlikte Valilik Makamı’nın kararı ile muhafaza altına alınacak pandemi hastanesi çalışanlarının yakınları ile Covid-19 testi pozitif çıkıp da evlerine gitmek istemeyenlerin konaklayacakları Geçici Bakım Merkezleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulacak. Bu merkezlerde kalanların konaklama, yemek, temizlik, güvenlik gibi temel ihtiyaçları yine Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılıksız olarak yerine getirilecek.