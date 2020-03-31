Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Türkiye’deki corona virüsü (koronavirüs) tablosunda gelinen 13 bin 531 vakalık durumu Sağlık Bakanlığı’nın oluşturduğu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal değerlendirdi.
Ünal, son durum hakkında yaptığı açıklamasında moral bozulmaması gerektiğini vurgulayarak “Görünen o ki bu salgın durumu 1-2 ayda bitecek bir olay değil” dedi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEĞERLENDİRMESİ
Bazı illerde ipin ucunun kaçtığını belirten Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Necmettin Ünal, “O illerde sokağa çıkma yasağı şart. Başka türlü salgını önlemek mümkün değil” ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz