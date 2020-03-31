Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Türkiye’deki corona virüsü (koronavirüs) tablosunda gelinen 13 bin 531 vakalık durumu Sağlık Bakanlığı’nın oluşturduğu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal değerlendirdi.

Ünal, son durum hakkında yaptığı açıklamasında moral bozulmaması gerektiğini vurgulayarak “Görünen o ki bu salgın durumu 1-2 ayda bitecek bir olay değil” dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEĞERLENDİRMESİ

Bazı illerde ipin ucunun kaçtığını belirten Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Necmettin Ünal, “O illerde sokağa çıkma yasağı şart. Başka türlü salgını önlemek mümkün değil” ifadelerini kullandı.