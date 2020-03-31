"İktidar sürecin ciddiyetinden habersiz"

Yıldızlı kampanya için “Elbette bu aziz millet yeri geldiğinde maddi ve manevi bütün olanaklarını devleti için ortaya koymaya hazırdır ama biz devletimizden hepimizi kucaklayan bir tavır beklerdik” dedi.

“SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI YOK SAYILMIŞTIR”

Bütün dünyayı etkileyen Coronavirüs ekonomik ve sosyal olarak toplumumuzun bütün kesimlerini etkilemiştir. Yaşanılan bu geniş çaplı etki bütün dünyada sosyal devlet anlayışının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Ancak, ülkemizde de anayasamızın temel ilkelerinden olan bu anlayış Cumhurbaşkanın yaptığı açıklama ile adeta hiçe sayılmıştır. Milletimizin devlet olanaklarına en çok ihtiyacı olduğu bir dönemde parti devleti anlayışı, sosyal devlet anlayışını yok saymış ve Milletimiz zorlu koşullarda devletine ödediği vergilerin geri dönüşünü beklerken, tabiri caizse sarayda yaşayanlar millete adeta “pamuk eller cebe” demiştir" dedi.

“İKTİDAR SÜRECİN CİDDİYETİNDEN HABERSİZ"

“Elbette bu aziz millet yeri geldiğinde maddi ve manevi bütün olanaklarını devleti için ortaya koymaya hazırdır" diyen Yıldızlı; "Tarihimiz de bunun örnekleriyle doludur. Ancak zamanın ruhu güçlü sosyal devlet anlayışının milletimize sahip çıkmasını gerektirmektedir. Bu süreç devletlerin sosyal yardım kampanyaları ile atlayabileceği bir süreç değildir. Sadece bu örnek bile siyasal iktidarın yaşanılan sürecin ciddiyetinden habersiz olduğunu ortaya koymaktadır” ifadesini kullandı.

YAPILMASI GEREKENLERİ 13 MADDE İLE SIRALADI

Sözlerine devam eden Yıldızlı; "Gelişmiş demokrasilerde böyle süreçlerde devlet aklı ve bilim olaya hâkimdir. Şu unutulmasın ki bu hassas dönemde bilimin ve aklın ışığında “Önce İnsan” diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler de bir kez daha ekonomik tedbirler noktasında siyasal iktidara yapması gerekenleri hatırlatmak isteriz" diyerek 13 maddelik önerilerini sıraladı.

1) 5 Şubat 2009 yılından beri toplanmayan Ekonomik konsey toplanmalı. Konsey toplantısına ilgili tüm taraflar davet edilmeli. Hiç kimse, hiçbir kurum dışlanmamalı.

2) Sağlık personelinin konaklama ihtiyacı giderilmeli.

3) Sağlık kurumlarında eleman açığı giderilmeli, KHK ile ihraç edilen ve hakkında hüküm bulunmayanlar görevine iade edilmeli.

4) Askeri hastaneler yeniden açılmalı.

5) Merkezi yönetim ile belediyelerin eşgüdüm içinde çalışılmalarına gayret edilmeli.

A. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İller Bankası'nın ödemeleri sağlanmalı. Belediyelerin borçlanma limitleri artırılmalı.

B. Ödenmeyen borçlar nedeniyle elektrik, su, doğalgaz kesilmemeli.

6) Geçici olarak kapatılan işyerlerinde

A. Kira harcamaları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmalı,

B. Çalışanların ücretleri işsizlik sigortasından karşılanmalı,

C. İşçilerin kredi kartı ve bank kredileri 3 ay boyunca faizsiz ertelenmeli.

7) Çiftçilerin borçları yapılandırılarak 1 yıl ertelenmeli.

8) Ücretli öğretmenler ile halk eğitimde görev yapan kursiyer öğretmenler ücret alamaz duruma düşmüşlerdir. Bu öğretmenler için yasal düzenleme yapılmalı.

9) Küçük ve orta boy işletmelerin kredi kullanımı için sicil affı çıkarılmalı.

10) Turizm, eğlence, konaklama gibi sektörlerin banka kredileri yeniden yapılandırılmalı.

11) Bu süreçte yoksullar, işsizler sağlıklarıyla uğraşırken, faturalarını düşünmemeleri için aile yardımı sigortası çıkarılmalı, 2 bin liralık gelir güvencesi sağlanmalı.

12) Sağlık personeline her ay iki maaş ödeme yapılmalı. Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası çıkarılmalı.

13) Kamu ve özel işbirliği ile yapılan taşınmazların ödemeleri 1 yıl süre ile ertelenmeli ve garantiler TL'ye çevrilmeli.