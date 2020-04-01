1000 lira yardım ödemeleri başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un detaylarını paylaştığı yardımdan 2 milyon 111 bin vatandaş yararlanacak.Dolaylı olarak yaklaşık 8 milyon kişiyi ilgilendiren bu yardımı almak için herhangi bir başvuru yapılması gerekmiyor. Bakanlığın elinde olan listede bulunan ihtiyaç sahiplerinin hesabına yardım tutarı otomatik olarak yatacak.
YARDIMDAN OTOMATİK YARARLANACAK İSE ŞÖYLE:
Yaşlı Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı,Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı,Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı,Şartlı Eğitim Yardımı,Şartlı Sağlık Yardımı,Çoklu Doğum Yardımı,Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı,Engelli Aylığı
ÖDEME TARİHLERİ
Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,
1 ve 6 olanlar 2'sinde
2 ve 7 olanlar 3'ünde
3 ve 8 olanlar 4'ünde
4 ve 9 olanlar 5'inde
PTT KARTI OLANLAR ÇEKEBİLİYOR
Yardım kapsamında olan vatandaşlar 1000 lirayı tüm kamu bankaları ATM’lerinden komisyonsuz olarak çekmeye başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz