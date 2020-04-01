Başiskele Belediyesi maske üretimine başladı

Çin’de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs’e karşı tam bir seferberlik içinde Başiskele genelinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını yürüten Başiskele Belediyesi, ilk etapta belediye personelinin ihtiyacını karşılamak amacıyla steril maske üretiyor.

ÜRETİME BAŞLANDI

Başiskele Belediyesi Vezirçiftliği Semt Konağı ve Yeşilkent Semt Konağı’nda hijyenik bir ortamda kurulan atölyede Başiskele Belediyesi personelleri, Başiskele Halk Eğitim Merkezi’nden 8 eğitmen ve semt konakları kursiyerlerinden oluşan gönüllüler çalışıyor. PLA olarak adlandırılan, mısır nişastasından üretilen sağlıklı ve güvenli bir malzemeden yapılan steril maskeler, öncelikle sahada dezenfekte ve ilaçlama yapan ekibin ve belediye hizmet binalarında çalışan personelin ihtiyacını karşılamak için üretime başlandı.

MASKE KAPASİTESİNİ ARTTIRACAK

Hijyenik ortamda ve büyük bir titizlikle günde 300 ila 500 adet steril maske üreten ekipler, daha sonra sağlık kurumlarında görev yapanların da ihtiyacını karşılamak için maske üretim kapasitesini arttıracak.