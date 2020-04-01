LPG'ye indirim geliyor!

Dün benzin ve motorin fiyatına çifte indirim gelmişti. Bu sefer ise LPG'de büyük indirim beklentisi oluştu. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre LPG fiyatlarında 90 kuruşluk büyük bir indirim bekleniyor.10 Mart'ta yapılan ilk indirimde benzinin litre fiyatı ile motorinin litre fiyatı düşmüştü.
LPG'YE İNDİRİM
Petrol fiyatlarında meydana gelen rekor düşüşle birlikte benzin ve motorinde ardı ardına gerçekleşen indirimler, bu sefer de LPG'ye geliyor.Motorin ve benzindeki fiyat düşüşünden sonra LPG fiyatlarında 80-90 kuruşluk indirim ihtimali ortaya çıktı.Söz konusu indirimin, bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansımasını bekliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz