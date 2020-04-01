KKTC'de sokağa çıkma yasağı başladı

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeni ile birçok ülkede, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Bakanlar Kurulu’nun dün aldığı karar ile bu akşam saat 21.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi. KKTC’de halkın akşam 21.00’den sabah 06.00’ya kadar sokağa çıkması yasaklanırken, halkın büyük çoğunluğunun sokağa çıkma yasağına uyduğu görüldü.

YASAĞA UYMAYANLARA PARA VE HAPİS CEZASI VERİLECEK

KKTC polisi sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından devriye sayısını artırırken, yasağa uymayanlara asgari ücretin yüzde 10’una denk gelen 382 TL para cezası ve 1 yıla kadar hapis cezası veriliyor.