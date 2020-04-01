Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 09:57 TSİ- Gündem G: Bugün 14:55 TSİ

KKTC'de sokağa çıkma yasağı başladı

KKTC koronavirüs salgını nedeniyle bu akşam saat 21.00'de, sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Video için play'e tıklayın

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeni ile birçok ülkede, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Bakanlar Kurulu’nun dün aldığı karar ile bu akşam saat 21.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi. KKTC’de halkın akşam 21.00’den sabah 06.00’ya kadar sokağa çıkması yasaklanırken, halkın büyük çoğunluğunun sokağa çıkma yasağına uyduğu görüldü.

YASAĞA UYMAYANLARA PARA VE HAPİS CEZASI VERİLECEK
KKTC polisi sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından devriye sayısını artırırken, yasağa uymayanlara asgari ücretin yüzde 10’una denk gelen 382 TL para cezası ve 1 yıla kadar hapis cezası veriliyor.

Bugün 09:57 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Körfez’de ortak kullanım alanlarına el dezenfektanları yerleştirildi mask
Körfez’de ortak kullanım alanlarına el dezenfektanları yerleştirildi
Dilovası Muhtarları’ndan milli kampanyaya tam destek mask
Dilovası Muhtarları’ndan milli kampanyaya tam destek
Darıca Belediyesi her mahalleyi dezenfekte ediyor mask
Darıca Belediyesi her mahalleyi dezenfekte ediyor
İzmit Belediyesi’nden aile hekimi ve taksicilere ekonomik destek mask
İzmit Belediyesi’nden aile hekimi ve taksicilere ekonomik destek
Başiskele Belediyesi maske üretimine başladı mask
Başiskele Belediyesi maske üretimine başladı
Büyükşehir’den yeni tedbirler mask
Büyükşehir’den yeni tedbirler
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bilim Kurulu Üyesi virüsün öldüğü 3 ortamı açıkladı! mask
Bilim Kurulu Üyesi virüsün öldüğü 3 ortamı açıkladı!
Kocaeli'de 8 aylık hamile kadının testi pozitif çıktı! mask
Kocaeli'de 8 aylık hamile kadının testi pozitif çıktı!
Muharrem İnce'den bomba açıklama mask
Muharrem İnce'den bomba açıklama
Hürriyet: İzmit ve Kocaeli’nin tümü sıkıntı altında mask
Hürriyet: İzmit ve Kocaeli’nin tümü sıkıntı altında
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı mask
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
İçişleri Bakanlığı genelgesinde Kocaeli detayı mask
İçişleri Bakanlığı genelgesinde Kocaeli detayı

GALERİ

859 kişinin karantinası bitti! mask
859 kişinin karantinası bitti!
O köyde karantina devam ediyor! mask
O köyde karantina devam ediyor!
Koronadan ölen 2 doktora cenaze namazı kılındı mask
Koronadan ölen 2 doktora cenaze namazı kılındı
Kocaeli polisi 7 ayrı noktada kontrole başladı mask
Kocaeli polisi 7 ayrı noktada kontrole başladı
Kapatan esnafa kumbara yardımı! mask
Kapatan esnafa kumbara yardımı!
Coronaya yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi! mask
Coronaya yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi!
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL