Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 10:05 TSİ- Eğitim G: Bugün 10:15 TSİ

YÖK duyurdu bahar dönemini dondurabilirsiniz

YÖK Yürütme Kurulu internet erişimi sıkıntısı vb. şikayetleri de dikkate alarak "bahar yarıyılı ile sınırlı kalmak" üzere isteyen öğrencilere kayıt dondurma hakkı verildiğini duyurdu
mask

Bu sene Bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkanları ile sürdürmeye karar verdik. Yani bahar döneminde yüzyüze eğitim yapılmayacaktır.

YAZ AYLARINA TAŞIMIŞ OLUYORUZ

Üniversitelerimiz yukarıda zikrettiğimiz uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretim imkanları altında sunamayacakları programları/dersleri ve uygulamalı dersleri yaz aylarında belirledikleri takvim içinde tamamlayacaklardır. Diğer bir ifade ile bu program ve dersler için bahar dönemi takvimini yaz aylarına taşımış oluyoruz. Türk yükseköğretiminin yaz okulu tecrübesi üniversitelerimiz için son derece değerli bir imkan sunmaktadır.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL TAKVİMİ BELİRLEYECEĞİZ

Yaz okulunun bitiş tarihleri gözönünde tutularak önümüzdeki yıl eğitim öğretim takvimini belirleyeceğiz. Bu hususta da geçmiş yıllarda sıradışı durumlarda gerçekleştirdiğimiz uygulamalar ve tecrübeler ışığı altında bu konuyu rahatlıkla yönetebileceğimize inanıyoruz.Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kontrolden çıkan bir durum sözkonusu olmadan inşallah bu olağanüstü zor süreci yöneteceğiz ve en az hasarla atlatacağız.

7/24 İRTİBAT HALİNDEYİZ

Kampüslerde rektörlüklerce gerekli görülmeyen durumlar dışında öğrenci bulunmaması en doğru olandır. Bu konuda üniversitelerimiz gerekli tedbirleri alacaktır.İdari ve akademik personelin ise asgari oranda ve seyreltilerek görevlerini yapmaları için gerekli tedbirlere dair bir müddetten beri yönlendirmelerimiz ve kararlarımız bulunmaktadır. Üniversitelerimiz ile daimi olarak 7/24 irtibat halindeyiz.  

Bugün 10:05 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kids Anaokulu miniklerinin uzaktan eğitimi eğlenceli geçiyor mask
Kids Anaokulu miniklerinin uzaktan eğitimi eğlenceli geçiyor
Doğa Koleji, kesintisiz uzak eğitim rekoru kırdı mask
Doğa Koleji, kesintisiz uzak eğitim rekoru kırdı
Doğa Koleji'nden Mart ayı örnek soru değerlendirmesi mask
Doğa Koleji'nden Mart ayı örnek soru değerlendirmesi
Doğa sağlık çalışanlarına "siper" oluyor mask
Doğa sağlık çalışanlarına "siper" oluyor
Uzaktan eğitim uzatıldı.. mask
Uzaktan eğitim uzatıldı..
Seymen Koleji öğrencileri başarıya doymuyor mask
Seymen Koleji öğrencileri başarıya doymuyor
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de 8 aylık hamile kadının testi pozitif çıktı! mask
Kocaeli'de 8 aylık hamile kadının testi pozitif çıktı!
Bilim Kurulu Üyesi virüsün öldüğü 3 ortamı açıkladı! mask
Bilim Kurulu Üyesi virüsün öldüğü 3 ortamı açıkladı!
Muharrem İnce'den bomba açıklama mask
Muharrem İnce'den bomba açıklama
Hürriyet: İzmit ve Kocaeli’nin tümü sıkıntı altında mask
Hürriyet: İzmit ve Kocaeli’nin tümü sıkıntı altında
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı mask
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
İçişleri Bakanlığı genelgesinde Kocaeli detayı mask
İçişleri Bakanlığı genelgesinde Kocaeli detayı

GALERİ

859 kişinin karantinası bitti! mask
859 kişinin karantinası bitti!
O köyde karantina devam ediyor! mask
O köyde karantina devam ediyor!
Koronadan ölen 2 doktora cenaze namazı kılındı mask
Koronadan ölen 2 doktora cenaze namazı kılındı
Kocaeli polisi 7 ayrı noktada kontrole başladı mask
Kocaeli polisi 7 ayrı noktada kontrole başladı
Kapatan esnafa kumbara yardımı! mask
Kapatan esnafa kumbara yardımı!
Coronaya yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi! mask
Coronaya yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi!
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL