İzmit Belediyesi’nden aile hekimi ve taksicilere ekonomik destek

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyeye ait yerlerde iş yeri olan esnafların ardından, aile salığı merkezlerinden de 3 ay boyunca kira alınmayacağını duyurdu.
KİRA ALINMAYACAK
Sağlık çalışanlarına malzeme ve gıda desteği veren Başkan Hürriyet, belediyeye ait olan yerlerde kirada olan aile sağlığı merkezlerinden kira alınmayacağını açıkladı.Alınan önlemler kapsamından taksi duraklarından da kira ücreti alınmayacağı açıklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz