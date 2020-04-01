Kartepe'de ganyan ve iddia bayileri de kapatıldı

Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan Covid-19 önlemleri kapsamında Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatı ile gece gündüz çalışmalar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı’nın Kocaeli Valiliği’ne verdiği yetki uyarınca toplanan Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları kent genelinde uygulanamaya başlandı.

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Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından; “Dövme salonu vb. gibi işyerlerinin geçici süreliğine faaliyetlerinin durdurulması, aynı kişinin sürekli başkaları ile temas ettiği kargo, mektup dağıtımı, kasiyer, tahsildar gibi görevlilerin müşterileri ile temas ederken iş ve işlemlerin muhakkak koruyucu eldiven ve maske takarak yapmasının sağlanmasına, marketler ile şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşıma araçları için ilave tedbirlerin alınması, coronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında ganyan bayilerinin kapatılmasına karar verildi.

GENELGELER YAKINDAN İZLENİYOR

Kartepe Belediyesi Zabıta – Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri kurul tarafından alınan karar uyarıca Ganyan ve İddaa bayilerinin kapatılmasını ilçe genelinde tebliğ etti. Tebliğde bulunan Ruhsat ve Denetim Müdürü Semra Begeç “İçişleri Bakanlığımız tarafından alınan kararlar ilçe genelinde tebliğ edildi. Alınan bütün tedbirler koronavirese karşı önlemler kapsamında alınmaktadır. Uygulamaya geçirilen kararlar ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Herkesin bu kararlara uyması çok önemlidir” ifadelerini kullandı.