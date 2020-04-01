Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 12:14 TSİ- Gündem G: Bugün 12:18 TSİ

Bakan Kurum açıkladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 65 yaş ve üzeri ile  kronik rahatsızlığı olan vatandaşların araçlarının egzoz emisyon  ölçümlerini ertelediklerini söyledi
mask

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs  tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan  vatandaşlarımızın araçlarının egzoz emisyon ölçümlerini erteledik. Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımız, yasak kararı kaldırıldıktan  sonraki 45 gün içinde araçlarının emisyonunu ölçtürebilecekler." dedi.

Bugün 12:14 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Büyükşehir’den yeni tedbirler mask
Büyükşehir’den yeni tedbirler
Bakan Koca sayıyı açıkladı! Can kaybı 214'e yükseldi... mask
Bakan Koca sayıyı açıkladı! Can kaybı 214'e yükseldi...
Büyükşehir’in dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor mask
Büyükşehir’in dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
İzmit’te 3 ay boyunca pazarcıdan, tezgâh kirası alınmayacak mask
İzmit’te 3 ay boyunca pazarcıdan, tezgâh kirası alınmayacak
Gebze Belediye Meclisi neden toplanıyor? mask
Gebze Belediye Meclisi neden toplanıyor?
Ellibeş: Kampanyaya en güçlü desteği sunacağız mask
Ellibeş: Kampanyaya en güçlü desteği sunacağız
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de 8 aylık hamile kadının testi pozitif çıktı! mask
Kocaeli'de 8 aylık hamile kadının testi pozitif çıktı!
Muharrem İnce'den bomba açıklama mask
Muharrem İnce'den bomba açıklama
Bilim Kurulu Üyesi virüsün öldüğü 3 ortamı açıkladı! mask
Bilim Kurulu Üyesi virüsün öldüğü 3 ortamı açıkladı!
Hürriyet: İzmit ve Kocaeli’nin tümü sıkıntı altında mask
Hürriyet: İzmit ve Kocaeli’nin tümü sıkıntı altında
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı mask
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
İçişleri Bakanlığı genelgesinde Kocaeli detayı mask
İçişleri Bakanlığı genelgesinde Kocaeli detayı

GALERİ

859 kişinin karantinası bitti! mask
859 kişinin karantinası bitti!
O köyde karantina devam ediyor! mask
O köyde karantina devam ediyor!
Koronadan ölen 2 doktora cenaze namazı kılındı mask
Koronadan ölen 2 doktora cenaze namazı kılındı
Kocaeli polisi 7 ayrı noktada kontrole başladı mask
Kocaeli polisi 7 ayrı noktada kontrole başladı
Kapatan esnafa kumbara yardımı! mask
Kapatan esnafa kumbara yardımı!
Coronaya yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi! mask
Coronaya yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi!
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL