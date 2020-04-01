UlaşımPark, yolcu sağlığı için otobüs seferlerini artırdı

Dünya genelinde yaygınlaşan koronavirüs(Covid-19) kapsamında otobüslerinde birçok önlem alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., tüm Türkiye’de azaltılan otobüs seferlerinden farklı olarak seferlerini artırma kararı aldı. Yolcularının sağlığını düşünerek alınan karar doğrultusunda Kocaeli genelinde 208 araçla hizmet sağlayan UlaşımPark,1 Nisan (bugün) Çarşamba günü itibarıyla 259 araç ile Kocaelili vatandaşlara ulaşım hizmeti sağlayacak.

İNSANLAR OTOBÜS İÇİNDE SOSYAL MESAFEYİ KORUYABİLECEK

Kocaeli genelinde tüm ilçelere hizmet sağlayan UlaşımPark alınan karar doğrultusunda 1 Nisan (bugün) itibarıyla 259 araçla Kocaelili vatandaşlara hizmet sağlayacak. Korona virüsün yaygınlaşması ve sosyal mesafeyi önlemek amacı ile birçok önlem alarak yolcuların temiz, güvenilir ve hijyenik bir ortamda seyahat etmesini sağlıyor.

MESAFELİ KOLTUK UYGULAMASI

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge tarihinden bir gün sonra ivedi şekilde aksiyon alarak otobüslerinin tamamında mesafeli koltuk uygulamasını başlatan UlaşımPark, vatandaşların güvenliğini son derece önemsiyor. Mesafeli koltuk uygulaması ile ikili koltuklarda bir kişi seyahat edebiliyor. Bunun yanı sıra araçların ruhsatlarında yazan yolcu taşıma kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıyarak yolcuların hijyen bir ortamda seyahat etmesini sağlanıyor.

OTOBÜSLER HER AKŞAM DEZENFEKTE EDİLİYOR

UlaşımPark, sefere çıkan tüm otobüslerini tek tek dezenfekte ediyor. Sefer bitiminde, gün ortasında ve ihtiyaç halinde anlık müdahalelerle araçlarında dezenfeksiyon işlemi uyguluyor. Otobüslerin içi, dışı, el tutamakları, yer zemini, tavanları, sürücü kabini kısacası her noktası her gün son teknoloji ekipmanlarla dezenfekte ediliyor.