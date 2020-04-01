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Filiz: Koronokrasi hayırlı olsun

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan “Milli Dayanışma” Kampanyası’nı eleştirerek, “Halkın evinden kendi kendini yönettiği, kendi OHAL'ini uyguladığı, kendi güvencesini sağladığı ve bir de üstüne hükümete yardım ettiği yeni yönetim biçimimiz olan "Koronokrasi" hayırlı olsun” dedi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz hem Kızılay hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Milli Dayanışma’ Kampanyası hakkında yazılı bir açıklama yayınlayarak eleştirilerde bulundu. Filiz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Her türlü afette sokaklarda ve vatandaşın yanında ilk olması gereken kurum olan Kızılay'ın elden evvel karantinaya çekilmesiyle içimize ilk şüphe düşmüştü. Sonrasında, hiç piyasaya çıkmadan Irak, Suriye ve Endonezya'ya maske gönderdiklerini, sağlık malzemelerinde dışa bağımlı olduğumuzu ve ellerindeki malzeme biterse sıkıntıya gireceklerini açıkladıklarında tedirginliğimiz artmıştı.

“KORKUMUZ İYİCE BÜYÜMÜŞTÜ”

Neredeyse bütün ülkeler, vatandaşlarına yalnız olmadıklarını, devletin bu zor günler için varolduğunu söyleyerek vatandaşlarının kullanımı için yüzlerce milyar dolar kaynak aktarırken bizim hükümetin konut peşinatlarını indirdiğini açıklamasıyla korkumuz iyice büyümüştü. Tüm dünya ülkeleri kefen paralarını bu salgından vatandaşlarını korumak için seferber ederken bizimkilerin Kanal İstanbul ihalesi yapmasıyla işin İBAN'ı da (yılan kokusu) çıkmıştı aslında. Ve nihayet bu hükümetten beklentimiz gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanı, önce İran, İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderdiğimizi, dünyada en çok korona vakası bildiren 10. ülke olduğumuz halde hala çalışanlar için "en kısa zamanda" tedbir alınacağını açıkladıktan sonra yanılmadığımızı anladık.

“ÖRNEK OLACAK KAMPANYA”

Önümüze bu zor günlerde hiç bir ülkenin akıl edemediği ve tüm dünya ülkelerine örnek olacağımız Milli Dayanışma Kampanyası getirildi. Yani dendi ki; işten çıkarmaları yasaklamıyoruz, herkes OHAL'ini kendisi ilan etsin ama çalışmayana para vermiyoruz, koronalı hastaya baktığı için kendisi hasta olan aile hekimlerimize maaş ödemeyeceğiz, okulları kapattık ama ders anlatmayan sözleşmeli öğretmenlere de para yok, ülkenin ekonomisi zaten batıyordu, bu virüs ilaç gibi geldi, şimdi hükümetimiz adına herkes yardım etsin.

“KORONOKRASİ HAYIRLI OLSUN”

Yıllarca ne işe yaradıkları ve ülkemizin gelişimine hangi katkıyı sundukları muallak olan vakıflara ve derneklere milyarlarca para aktardıkları, o kadar kazançlarına rağmen pek çok yandaş müteahhitin vergi borcunu sildikleri, heryere saraylar yaptıkları, on küsür uçak aldıkları, en basit daire başkanının bile lüks arabalara bittiği yetmedi. Belediyelerin yaptığı yardım kampanyalarını da anında bloke ettiler çünkü artık halkımız kime ne kadar güveneceğini çok iyi anladı. Bu zor zamanlarda ‘garİBAN'ın’ vicdanına göz dikmek yerine ‘mihrİBAN’ olarak yanımızda görmek istediğimiz hükümet öncelikle para akıttığı vakıf ve derneklerden, müteahhitlerden, ‘şehrİBAN'lardan’ ve sadece kendi menfaatini düşünen ‘iştİBAN'lardan’ verdiklerini geri almalıdır. Bir de keşke kapatmasalardı, tam bugünler için harika bir banka da vardı, etİBANk. Sonuç olarak; halkın evinden kendi kendini yönettiği, kendi OHAL'ini uyguladığı, kendi güvencesini sağladığı ve bir de üstüne hükümete yardım ettiği yeni yönetim biçimimiz olan "Koronokrasi" hayırlı olsun.”

Bugün 12:50 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

(1)
01

Kara pençe lakabı Kara - Güzel bir eleştiri

Tebrikler diyorum Filiz hanım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 13:06

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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