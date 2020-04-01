Gölcük Devlet Hastanesi’nin bahçesine 2 konteyner kurulacak!

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer bugün kaymakamlık toplantı salonunda basın açıklaması gerçekleştirdi. Coronavirüs tedbirleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Milli Dayanışma’ Kampanyası hakkında yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Karabulut yardım kampanyasının Gölcük ayağını başlattığını belirterek, 1 maaşını destek olmak için bağışladığını duyurdu. Kaymakam Karabulut ayrıca ‘Gölcük halkı bu konuda da üstüne düşen görevi yerine getirip, yardım kampanyasına yoğun destek verecektir’ ifadelerinde bulundu.

Karabulut Coronavirüs tedbirleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemizde görüldüğü günden itibaren, çok seri bir halde harekete geçilerek, ilçemizde de önlem alarak, çalışmalara başladı. 21 Mart tarihli talimatla saat 22.30‘da toplandık ve Vefa Destek Grubunu oluşturduk. Benim başkanlığımda belediye başkanımızla ve diğer birimlerimizle sosyal grubumuzu oluşturarak ertesi gün saat 13.00’te faaliyetlerimizi gerçekleştirdi. Kurduğumuz sosyal grubumuz 65 yaş üstü vatandaşlarımıza öncelik vermek koşuluyla onların ihtiyaçlarını sağlamak, diğer ihtiyaçlarını danışmanlık hizmetlerini çok kısa sürede vermeye çalıştık. Vefa Grubumuzda 9 arkadaşımız vardiya usulüyle çalışıyor” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZ EVLERİNDEN HİÇ ÇIKMASIN”

Evden çıkmayın çağrısında bulunan Karabulut, “Size vermiş olduğumuz dosyada vefa grubumuzun hizmetlerini açıkladık. Dün akşam saat 17.00 itibariyle Vefa grubumuza gelen 8 bin 353 talebi karşıladık. Ben bu münasebetle bu süreçte halkımızın yanında olan ekiplerimize ve Sağlık Çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan beklentilerimiz var. Virüsle ilgili 2 ana yapılması gereken konu var. Birincisi sosyal izolasyon ikincisi hijyen. Önümüzdeki 1 -1 buçuk ay çok kritik. Sosyal izolasyon çok önemli. Halkımız bu konuda çok duyarlı olmalı. 1 ay en azından evlerimizden hiç çıkmayalım. Lütfen vatandaşlarımız evlerinden hiç çıkmasın. Artık evlerinden çıkan vatandaşlarımız için cezai müeyyideyi sağlamak zorundayız. Halkımız önemli bir işleri olmadıkça dışarı çıkmamalı. Hem kendi sağlıkları hem de toplumun sağlıkları için bu çok önemli” ifadelerinde bulundu.

“HASTANEYE 2 KONTEYNER KURULUYOR”

Devlet hastanesinin bahçesine konteyner koyulacağını belirten Karabulut, “Maddi durumu yetersiz olan vatandaşlarımız için Sayın Cumhurbaşkanımızın ve ilgili bakanlıklarımız ile tespit edilen 1307 vatandaşımıza yarın sabah itibariyle 1000’er lira yardımları hesaplarına yatacak. Engelli ve yaşlı maaşları da kendilerine yarından itibaren 6 gün içinde ödenecek. Ailelerimizin acil ihtiyaçları karşılanması için 300 aileye koliler dağıtmış bulunmaktayız. Sağlık konusunda Devlet Hastanemizin bahçesine bugün 2 konteynır konuluyor. İlk olarak hastalık şikâyetiyle gelen vatandaşlarımıza burada bakılacak. Cumhurbaşkanımızın birkaç gün önce açıkladığı Biz Bize Yeteriz Kampanyası var. Karşı karşıya kaldığımız bu sıkıntıdan el birliğince aşılması için bu beraberlik çok önemli. Bugün bu yardım kampanyasının Gölcük ayağını buradan başlatıyoruz” dedi.

“İLK BAĞIŞÇISI BEN OLMAK İSTİYORUM”

“Ben de bu kampanyayı burada başlatarak, ilk bağışçısı ben olmak istiyorum” diyen Karabulut, “Milli Seferberlik başlatıyoruz. Bizler komşusu açken yatamayan milletin fertleriyiz. Aynı durum bir savaş olmasa da ciddi bir ekonomiyi etkileme ihtimali olan salgın hastalıkla karşı karşıyayız. Hepimize düşen görevler var. Ben de bu kampanyayı burada başlatarak, ilk bağışçısı ben olmak istiyorum. Ben de bir aylık maaşımı bu kampanyaya bağışlıyorum. İlçemizde hali vakti yerinde olan vatandaşlarımızı iş adamlarımızı bu kampanyaya destek vermelerini bekliyorum. Ailenin bir ferdinde meydana gelebilecek bir sorunda aktif olarak herkesin görev alacağını düşünüyorum. Bu kampanyaya üst seviyede katılım sağlanacağını düşünüyorum. Vatandaşlarımız merak etmesinler bu yardımlar yerine ulaştırılacaktır. Uygulamalarda pazarlarda sıkıntı var. Tezgahlar arasında 3 metre mesafe olması isteniyor. Bu konuda gerekli uyarılar ve çalışmalar yapılmaktadır. Bizler millet olarak birçok badireler atlattık. Bizler bu kurallara uyduğumuz sürece bu sorunu mutlaka atlatacağız” şeklinde konuştu.

“SOSYAL İZOLASYONU SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ”

Karabulut’un ardından konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Provokasyonlara neden olabilecek söylentilere asla inanılmamasını istiyorum. Sosyal izolasyonu sağlamak zorundayız. Bunu sağlayalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı yardım kampanyasına ilk akşam destek vermiştim. Ben ilçemizden bu kampanyaya yoğun destek olacağını düşünüyorum. İlçemizde kurulan Vefa Sosyal Yardım Grubumuzla 7/24 3 vardiya olarak çalışıyoruz. 65 yaş üstü ve tüm halkımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bilgilendirme çok önemli. Gerek billboardlarla gerekse anonslarla gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Dezenfektan işlemlerinin her gün yapılması gerekiyor. Dezenfektasyon ile ilgili olarak minibüs konfederasyonlarıyla yaptığımız görüşmede kendilerine maske ve dezenfektanlar verdik” ifadelerinde bulundu.

“UYARI DİNLENMEDİĞİNDE CEZA UYGULANMAKTA”

Kurslarda maske üretildiğini belirten Sezer, “Taksicilerimize dezenfektanlar verdik. Camilerimize de destek verdik. Hastaneye de bu desteği sağladık. Aslında bakıldığında belediyemiz olarak gerekli dezenfektasyon işlemlerini her gün yapıyoruz. Hastaneye bin maske desteğinde bulunduk. GÖLMEK kurslarımızda maske üretiliyor. Hastane bahçesine iki konteynır konulacak. Öncelikle hastalarımıza burada bakılacaktır. Sokaklarda dezenfekte edilen sularımız kuyu suyudur. Sosyal medya da bu konuda bazı yazılar olmuş. Bu konuya açıklama getirmek istiyorum. Çöp konteynırlarımızın tamamı da dezenfekte ediyoruz. Tevfik Hoca Camii’nin altındaki tuvaletin kapalı olması halkımızın sağlığı için sorun oluşturabilir diye bir arkadaşımızı oraya görevlendirdik ve tuvaleti halkımızın hizmetine açtık. Zabıtamıza takviyelerde bulundu. Bugün Çarşamba pazarımız var. Giriş ve çıkışlarda vatandaşların ellerine dezenfektan sıkılıyor. İşyerleri çok ciddi sayıda denetleniyor. Öncelikle uyarı dinlenmediği halde ciddi şekilde cezalar uygulanmaktadır” dedi.