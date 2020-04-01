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Bugün 14:00 TSİ- Eğitim

Başiskele Çocuk Üniversitesi online eğitimlere başlıyor

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında eğitimlerine ara veren Başiskele Çocuk Üniversitesi online eğitimle öğrencilerle buluşacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
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Korona virüs salgınına karşı ilçede gerekli önlemleri alan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde de eğitimlere geçici bir süre ara verilmesi kararını aldı. Çocuk Üniversitesi’nde eğitimlerin aksatılmadan sürdürülebilmesi amacıyla başlatılan “Online Eğitim Sistemi” altyapı çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Başkan Özlü, eğitimlerin 04 Nisan Cumartesi gününden itibaren başlayacağını bildirdi.

CANLI VE İNTERAKTİF OLARAK KATILINACAK

Çocuk Üniversitesinde halen eğitim desteği alan 650 öğrenci 1. ve 2. kademe temel dersler ile seçmeli dersler için belli bir program dahilinde eğitimlere evlerinden canlı ve interaktif olarak katılabilecek.

Bugün 14:00 TSİ - Eğitim

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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