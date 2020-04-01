112 Çalışanlarına temizlik malzemesi desteği

Sağlık-Sen olarak bu süreçte vatandaşlarımıza ilk müdahalede bulunan 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarımıza, istasyonlarında kullanacağı 600 kg Deterjan ve 200 lt Yumuşatıcı desteğinde bulunduk.

Sağlık Bakanlığımızın fedakâr sağlık çalışanları aracılığı ile verdiği bu amansız mücadeleye hep birlikte şahit oluyor ve Türk Milletinin sağlık çalışanlarına olan desteğine gururlu bir şekilde şahitlik ediyoruz. Basında ve sosyal medyada fedakâr sağlık çalışanlarımıza yapılan anlamlı jestleri; güzel sürprizleri gördükçe arkadaşlarımızın yükselen mücadele motivasyonuna şahitlik ediyor mutlu oluyoruz.

Zaman zaman çatlak sesler çıksa da aslı astarı olmayan videolar görüntüler paylaşılsa da Kocaeli’de sağlık çalışanları tam bir beraberlik ve dayanışma içindedir. Sağlık çalışanlarımız adeta Kurtuluş mücadelesinde olduğu gibi canla başla görevlerini yerine getirmektedir. Bu mücadelede herkes sizlerin bizlerin ailesi, kardeşidir.

7’DEN 70’E DESTEK BEKLİYORUZ

Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarımızın moral motivasyonundan maddi ve manevi her türlü desteğe her zaman hazır olduklarını dile getiren Yıldırım, bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımıza önemli noktalarda desteğin artması gerekmektedir. Öncelikle maske, eldiven, bone, tulum ve hijyen ihtiyaçları noktasında diğer sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarımızdan ve iş adamlarımızdan destek bekliyoruz.

Sanayici, iş adamları ve ilimizin önde gelenlerini de sağlık ordumuza desteğe çağıran Başkan Yıldırım, 112 ASHİ başta olmak üzere, hastanelerimize ve ASM’lere moral motivasyon ve enerji verici gıda takviye desteğinde bulunmaları istedi. Şuan sağlık ordumuz virüs ile mücadele halinde, nasıl ki ordumuz savaş halinde iken halkımız tüm desteğini esirgemedi ise inanıyorum ki sağlık ordumuza da aynı hassasiyetle destek olacaklardır. İlçe Sağlık müdürlüğü ve ASM çalışanlarımızın da taramalar için sürekli sahada olduğunu da ifade eden Yıldırım, tüm halkımızdan ve kamuoyundan karınca kararınca her türlü desteği bekliyoruz.

Sağlık çalışanlarımıza desteklerin ulaştırılması hususunda Sağlık-Sen olarak teşkilatımız ile biz daima göreve hazırız diyen Yıldırım, sağlık çalışanlarımız adına yapılacak her türlü destek ve görev bizler için gurur verici vazifedir dedi.

BİRLİK BERABERLİK EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın sağlık çalışanlarımıza her türlü imkanları seferber ettiğini dile getiren Yıldırım, bu hassasiyeti tüm belediyelerimizden bekliyoruz. Sağlık çalışanlarımız nezdinde başta Tahir Büyükakın başkanımız olmaz üzere, evinde maske diken ablamızdan, okullarda dezenfektan üreten öğretmen ve öğrencilerimize, elinden bir şey gelmediği durumda ise duaları ile bu süreçte sağlık çalışanlarımız için destek olan herkese teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğin bizlerin en büyük gücü olduğunu hatırlatan Başkan Yıldırım, bu birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bu süreçten en kısa sürede galip çıkacağımıza biz sağlık çalışanları olarak inanıyoruz, dedi.

PANDEMİ MÜCADELESİNİN BAŞINDAYIZ

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney’in başarılı çalışmalarını da takdir eden Yıldırım, müdürlüğümüz ile sürekli irtibat halinde, iş birliği içerisindeyiz. İlimizdeki sürecin görev başında olan sağlık çalışanlarımızın işini kolaylaştırarak, tedbirlerini arttırarak daha iyi yönetileceğine inanıyoruz. Sağlık çalışanları olarak bizler bu pandemi mücadelesinin başındayız. Alınan tedbirler ile elbette ki birçok ülkeye göre ülkemiz bu zorlu süreci daha az zorlanarak atlatacaktık. Vatandaşlarımızdan ricamız evde kalmanın ve sosyal mesafeyi korumanın şu an için en önemli tedbir olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.