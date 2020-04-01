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Darıca Belediyesi her mahalleyi dezenfekte ediyor

Koronavirüs salgınıyla mücadelede örnek bir çalışma yapan ve oldukça titiz davranan Darıca Belediyesi, ilçede bulunan her mahallede cadde ve sokakları dezenfekte ediyor
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Dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen koronavirüs salgınına karşı her türlü tedbiri alan Darıca Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürürken özellikle toplu taşıma araçları, sağlık kuruluşları, PTT ve banka şubeleri, duraklar ve çöp kenteyneri gibi alanları da düzenli olarak dezenfekte ediyor.

BÜTÜN MAHALLELER HER GÜN DEZENFEKTE EDİLİYOR

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla vatandaşların sağlığı ve huzuru için her türlü önlemi alan Darıca Belediyesi, mahalleler için de özel bir ekip oluşturdu. Her mahallede cadde cadde ve sokak sokak dezenfekte çalışmaları yapan Darıca Belediyesi, girilmedik cadde ve sokak kalmayacak şekilde her gün farklı mahallelerde ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. Mahallelerde dezenfekte işleminin yanı sıra temizlik ve sokak yıkama çalışmaları da yapılıyor. Mahalle sakinleri Darıca Belediyesi’ne çalışmalar için teşekkür ederken Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da koronavirüs salgınına karşı her türlü önlem ve tedbirlerin artarak devam edeceğini ifade ederek vatandaşlardan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi.

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