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Kocaeli aile hekimlerinden Kocaman’a teşekkür

Kocaeli Aile Hekimleri Derneği, korona virüsün ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren aldığı önlemler ve kendilerine yönelik destek çalışmalarından dolayı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a teşekkür ettiler

İhlas Haber Ajansı
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Kartepe Belediyesi’nin korona virüs önleme ve mücadele çalışmalarına aile hekimlerinden teşekkür geldi. Korona virüs salgının Türkiye’ye yayılması sonrasında canlarını riske atarak görevlerini yerine getirmeye çalışan sağlık çalışanları, Kartepe Belediyesi tarafından kendilerine verilen desteğe sosyal medya mesajı ile teşekkür ettiler.

EKİPMAN DESTEĞİNE TEŞEKKÜR 

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tarafından virüsle mücadele çalışmaları kapsamında sağlık çalışanlarına bağışıklığı arttırıcı yiyecek malzemeleri ve koruyucu ekipman desteği verilmişti. Verilen desteklerden memnun kalan Kocaeli Aile Hekimleri Derneği, sosyal medyadan yayınladıkları mesaj ile Başkan Kocaman ve ekibine teşekkür ettiler.Öte yandan Kartepe Belediye’sinin KAR-MEK kurslarında ürettiği korucuyu malzemeler, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak, öncelikli merkezlere dağıtılmaya devam ediliyor.

Bugün 15:00 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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