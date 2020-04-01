Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 14:40 TSİ- Gündem G: Bugün 14:43 TSİ

Eşinin ölümüne neden olan korona virüsü yendi

Kocaeli’de Korona virüs nedeni ile kaldırıldıkları hastanede 8 aylık hamile eşini kaybeden ve bebeği son anda kurtarılan vatandaş, tedavisinin ardından taburcu edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan Recep Aydın ve 8 aylık hamile olan eşi Betül Aydın'ın (38), kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan Korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Hastanede tedavi altında alınan çiftten kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen Betül Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Betül Aydın’ın 8 aylık bebeği ise ameliyatla kurtarıldı.

TABURCU EDİLDİ

Bebek, kuvöz ile İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Betül Aydın’ın cenazesi ise yapılan işlemlerinin ardından, Kartepe ilçesinde bugün toprağa verildi.Betül Aydın’ın eşi Recep Aydın’ın ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 14 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bugün 14:40 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Eşinin ölümüne neden olan korona virüsü yendi mask
Eşinin ölümüne neden olan korona virüsü yendi
Körfez’de ortak kullanım alanlarına el dezenfektanları yerleştirildi mask
Körfez’de ortak kullanım alanlarına el dezenfektanları yerleştirildi
Dilovası Muhtarları’ndan milli kampanyaya tam destek mask
Dilovası Muhtarları’ndan milli kampanyaya tam destek
Darıca Belediyesi her mahalleyi dezenfekte ediyor mask
Darıca Belediyesi her mahalleyi dezenfekte ediyor
İzmit Belediyesi’nden aile hekimi ve taksicilere ekonomik destek mask
İzmit Belediyesi’nden aile hekimi ve taksicilere ekonomik destek
Başiskele Belediyesi maske üretimine başladı mask
Başiskele Belediyesi maske üretimine başladı
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bilim Kurulu Üyesi virüsün öldüğü 3 ortamı açıkladı! mask
Bilim Kurulu Üyesi virüsün öldüğü 3 ortamı açıkladı!
Kocaeli'de 8 aylık hamile kadının testi pozitif çıktı! mask
Kocaeli'de 8 aylık hamile kadının testi pozitif çıktı!
Muharrem İnce'den bomba açıklama mask
Muharrem İnce'den bomba açıklama
Hürriyet: İzmit ve Kocaeli’nin tümü sıkıntı altında mask
Hürriyet: İzmit ve Kocaeli’nin tümü sıkıntı altında
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı mask
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
İçişleri Bakanlığı genelgesinde Kocaeli detayı mask
İçişleri Bakanlığı genelgesinde Kocaeli detayı

GALERİ

859 kişinin karantinası bitti! mask
859 kişinin karantinası bitti!
O köyde karantina devam ediyor! mask
O köyde karantina devam ediyor!
Koronadan ölen 2 doktora cenaze namazı kılındı mask
Koronadan ölen 2 doktora cenaze namazı kılındı
Kocaeli polisi 7 ayrı noktada kontrole başladı mask
Kocaeli polisi 7 ayrı noktada kontrole başladı
Kapatan esnafa kumbara yardımı! mask
Kapatan esnafa kumbara yardımı!
Coronaya yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi! mask
Coronaya yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi!
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL