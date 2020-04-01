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Kocaeli Polis'inden ''Evde Kal'' çağrısı

Koronavirüs salgını nedeniyle, Ülkemizde de oldukça önemli tedbir ve kararlar alındı

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Aralarında Kocaeli’nin de bulunduğu 30 ilde ise salgını önlemek amacıyla kurulan pandemi kurullarınca,   alınan yeni tedbirlerde uygulamaya kondu.  Kocaeli’nde bu tedbirler kapsamında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ilgili ek tedbirler alındı.

EVDE KAL ÇAĞRISI

Salgının yayılmaması için vatandaşların işi gereği yada hastalık gibi zaruri haller dışında yolculuk yapmaması amacıyla alınan karar gereği, valilikten izini olmayanların yolculuğunu kısıtlayan tedbirler doğrultusunda Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü 7 ayrı kent girişi ve çıkış noktasında 24 saatine göre denetimlere başladı. Bu noktalarda denetim yapan özel koruyucu kıyafetli emniyet personeli, bir araya gelerek vatandaşlara evde kalma çağırısında bulundu.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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